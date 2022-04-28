Sağlık Bakanlığı gece yarısı açıkladı: Koronavirüs verilerinde bir ilk!

28 Nisan 2022 Perşembe, 01:06

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 137 bin 647 testte 2 bin 479 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 362 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 815 bin 915, 2'nci dozda 53 milyon 30 bin 738 ve 3'üncü dozda 27 milyon 741 bin 828 olmak üzere 147 milyon 470 bin 87 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.