Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, 96 bin 514 kişi koronavirüse yakalanırken, 236 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Buna göre, 96 bin 514 kişi koronavirüse yakalanırken, 236 kişi yaşamını yitirdi.
KOCA UYARDI
Güncel tabloyu Twitter hesabından da paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:
"Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın."
İşte güncel vaka tablosu:
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