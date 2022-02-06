100 bini aşan vaka, sağlıkçıyı da vurdu: Semptom yoksa test yaptırmayın

06 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. En kötü günler geride kaldı” gibi açıklamalarına karşın günlük 100 bini aşan Covid-19 vakaları sağlık çalışanlarını da etkiledi.

Ankara’da bazı hastanelerde çalışanlara, “Acil servisteki yoğunluk sebebiyle, servislerinizde çalışanların semptomu olmadığı sürece sürüntü verme işlemini ötelemeleri gerekmektedir. Başhekimliğin talimatıdır” gibi mesajlar gönderildiği öğrenildi. Salgının yükünün tamamen sağlıkçıya kaldığını vurgulayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Bu duruma karşı kimi yerde idareciler de sağlık emekçilerini suçluyor. ‘Biz sizlere maske veriyoruz, kendinizi korumuyorsunuz, hizmeti aksatıp hastalara bulaştırıyorsunuz’ yaklaşımı içerisindeler” ifadelerini kullandı.

‘BOLSONARO’YA ÖZENDİ’

“Sağlık emekçileri arasında bazı servislerde yüzde 40’a varan bir pozitiflik oranı var” bilgisini paylaşan Yalçınkaya, “Arkadaşlarımız iyileşmeden de göreve başlamak zorunda kalıyor. Semptomunuz varsa, testiniz negatifse çalışmaya devam ediyorsunuz. Böylece virüs sağlık emekçileri arasında daha çok bulaşıyor” dedi. Bakanlığın yaşananlara kayıtsız kalmasını da eleştiren Yalçınkaya, “Bu durumu görecek bir bürokrasi de yok. Bakan salgının sonuna doğru Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya özendi. Halkın sağlığı ciddi bir riske atılmış durumda. Hastanelerde seyreltilmiş hizmet de verilmiyor. Sağlık emekçileri gerçekten tükenmiş durumda” diye konuştu.