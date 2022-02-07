Son dakika: Bakan Koca en çok vaka görülen illeri açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak arasında illere göre haftalık (100 bin kişide) vaka sayısını paylaşıp, vaka görünme oranı en çok artan 10 ili açıkladı.
Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı. 201 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 57 milyon 491 bin 657 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 52 milyon 509 bin 65'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 25 milyon 572 bin 77'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 142 milyon 910 bin 46 oldu.
Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.
Son bir haftada koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:
- Elazığ,
- Uşak,
- Iğdır,
- Tokat,
- Kırklareli,
- Rize,
- Kırıkkale,
- Isparta,
- Bayburt,
- Manisa.
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
Koca'nın paylaştığı insidans haritasına göre, 22-28 Ocak tarihleri arasında il bazında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.
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