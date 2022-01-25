Uzmanı uyardı: Kuru öksürük Covid-19 ve İnfluenza'dan nasıl ayırt edilir?
Son yıllarda Covid-19 ve diğer virüsler sebebiyle artan kuru öksürük, kış ayları gelince daha da arttı. Kuru öksürüğün kişilerde sadece Covid-19, İnfluenza gibi virüs şüphesi uyandırmaya başladığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, bunun yanlış olduğunu söyledi. Dr. Kadıoğlu, “Kuru öksürükten korkmayın. Mevcut şikayet ve bulgulara göre öksürüğün ayırıcı tanısının yapılması gerektiğini belirtti” önerisinde bulundu.
Kuru öksürükte balgam bulunmazken bazen de göğüste hırıltı, geniz akıntısı gibi belirtiler vardır. Kuru öksürüğün kişilere bu dönemde sadece Covid-19’u anımsattığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, astım, otipik pnömoni akciğer kanseri gibi akciğer hastalıklarının yanında reflü, bahar nezlesi, alerji bu dönemlerde görülebilen nezleler, geniz akıntısı ve sinüzitin bazı tansiyon ilaçlarına bağlı olabileceğini vurguladı.
TANIYA GÖRE TEDAVİ EDİLMELİ
Bu yüzden kuru öksürük şikayetleriyle uzun süre beklemeden uzman hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Dr. Kadıoğlu, mevcut şikayet ve bulgulara göre öksürüğün ayırıcı tanısının yapılması gerektiğini belirtti. Tanıya göre tedavi edilip takip edilmelidir. Ardından duruma göre tedavi uygulanmalıdır” açıklamasını yaptı. Ayrıca üç haftadan fazla devam eden öksürük varsa kronikleşeceği için zor ve uzun tedavi gerekebileceğini söyledi.
İKİ TEST AYNI ANDA YAPILMALI
Hastalara öncelikle koronavirüsün ve gribin yaygın olduğu ve soğuk algınlığı ile karıştırıldığı bu dönemde hem koronavirüs hem influenza için aynı anda test yapılması gerektiğini belirten Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, “Bu sayede hem Kovid hem de influenza olma durumuna bakılır. Tabii bunların hepsi doktorlar tarafından sorgulanıp ayırt ediliyor. Ona göre tedavi uygulanıyor” dedi.
UZUN SÜRE TEDAVİ EDİLMEZSE KRONİKLEŞEBİLİR
Kuru öksürüğü olan kişilerin büyük çoğunluğunun bunu önemsemediğini de belirten Dr. Kadıoğlu, uzun süre tedavi edilmezse kronikleştiğini söyledi. Bu yüzden hastaların bir haftadan fazla beklememesi gerektiğine değinen Dr. Kadıoğlu, “Bazen 6-7 ay boyunca öksürüp tedavi olmayan hastalarla karşılaşıyoruz. Ancak böyle durumlarda hastalık tedavi süreci zorlaşır” şeklinde konuştu.
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