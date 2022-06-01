Uzmanlar uyardı: 10 gün boyunca Covid-19 bulaştırabilirsiniz

01 Haziran 2022 Çarşamba, 09:47

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve 532 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs salgını tehlike yaratmaya devam ederken bazı ülkeler normalleşme sürecine başladı.

Fakat bilim insanları ve uzmanlar koronavirüs geçiren kişilerin kendilerini tecrit altına almaları gerektiğini açıkladı. ABD’li resmi makamlar en az 5 gün boyunca hastaların kendilerini karantinaya almalarını isterken bilim insanları ise bu sürenin yeterli olmadığını açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal’a konuşan bilim insanları, 5 günün yeterli olmadığını ve yapılan incelemelere göre bazı hastaların enfeksiyonu 10 gün boyunca etrafa saçabildiğini söyledi.

California Üniversitesi’nden doktor Carina Marquez, “İnsanların halen hastalığı bulaştırdığı bir dönemde ofislere geri döneceğini biliyoruz. Bu kişiler kendilerini iyi hissetse bile halen bulaşıcı hastalık yayabilirler” dedi. Marquez, iyileşip gündelik hayata karışanların yine de maske takmaya devam etmesi gerektiğini de dile getirdi.

Massachusetts Üniversitesi Klinik Bilimler Merkezi’nin direktörü Nathaniel Hafer de Covid-19 hastalarının tecrit sürelerinin tartışmaya açık olduğunu söyledi.

Gazetede yer alan bir araştırmada ise çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. ABD’de yapılan araştırmada iyi hissederek tekrar ofise dönen sağlık çalışanlarından yüzde 40’ının Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.