Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 26 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 26 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
26 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 13 bin 849 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 oldu. Bir günde toplam 267 bin 848 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 17 bin 673 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 751 bin 309’a yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Türkiye'nin 26 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- Almanya’da Covid-19 vakalarının sayısı 20 milyonu geçti
- Covid-19 vaka sayısı arttı: Almanya Sağlık Bakanı 'acil önlem' istedi
- Kenya, süresi geçmiş 840 bin doz Covid-19 aşısını imha edecek
Video Haberler
- Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
- Yerde yatan yaralı atı belediye kurtardı
- Maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
- Annesi tarafından bıçaklanan çocuk yaralandı
- İngiliz Bakandan 'nazi' sorusuna skandal yanıt
- Marmaray'da maske tartışması
- Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
En Çok Okunan Haberler
- Galatasaray'da Gomis tepkisi!
- Ukrayna'nın Lviv kenti 2 roketle vuruldu
- Balıkçılığı mayın korkusu vurdu
- Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
- Arjantinli oyuncudan veda!
- Trabzon’da facia: Kaya parçası arabanın üzerine düştü
- Galatasaray'da Fatih Terim çıkışı... 'UEFA'yı alırdık'
- 'MHP’nin nefesi ensendedir'
- İstanbul Boğazı’nda ikinci kez mayın alarmı
- MHK'nin hakem kararı Tahkim'den döndü!