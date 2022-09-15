Ayvalık Film Festivali: ‘Sinemanın buluşma noktası’

15 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, bu yıl yeni çehresiyle Seyir Derneği tarafından 16-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi ve Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da yapılacak film gösterimleri için tam bilet 50 TL, indirimli bilet 30 TL olurken Eski Köylü Pazarı Meydanı’ndaki gösterimler ücretsiz yapılacak. Özellikle Cannes Film Festivali’nden ödüllü ve önemli yönetmenlerin filmleri festivalde yerini alırken, çeşitli bölümlerde toplam 48 film gösterilecek.

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşilere, güncel meselelere ilişkin panellere çocuklara yönelik etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Festival seçkisi ve yan etkinliklerle ilgili Azize Tan’ın görüşlerini aldık.

- Bu seneki yabancı film seçkisinde gönlünüzden geçen filmlerin ne kadarını görebileceğiz? Seçkiyle ilgili yorumunuzu alabilir miyiz?

Her festivalde mutlaka insanın göstermek istediği ve yer veremediği filmler oluyor. Ruben Östlund’un Altın Palmiye alan filmi “Triangle of Sadness”ı göstermek isterdim ama vizyon tarihi bize çok yakın olduğu için maalesef mümkün olmadı. Ama oldukça güçlü bir uluslararası seçkimiz var. Park Chan-Wook’un Cannes’da en iyi yönetmen ödülünü kazanan son filmi “Ayrılma Kararı” ile açıyoruz festivali. Jerzy Skolimowski, George Miller, Claire Denis, Kore-Eda Hirokazu, Dardenne Kardeşler’in en son filmlerini göstereceğiz. François Ozon’dan “Peter von Kant”la birlikte filme ilham olan Fassbinder’in “Petra von Kant’ın Acı Gözyaşları” da programda. “Güneş Sonrası”, “Medusa Delux”, “Beş Şeytan” gibi gelecek vaat eden yönetmenlerin ilk filmlerine de yer veriyoruz.

USTALAR ANILACAK

- Uzun metraj dışında tavsiye ettiğiniz bölüm/filmler var mı?

Ressam, fotoğrafçı, seyyah Ulrike Ottinger bu yıl 80 yaşında. Biz de bu özgün sanatçının çektiği belki de en karakteristik filmi olan “Dorian Gray’in Magazin Basınındaki Portresi”ni göstereceğiz programda. Anılarına bölümünde de bu yıl kaybettiğimiz Erden Kıral’dan “Vicdan”, Cüneyt Arkın’dan “İki Başlı Dev”, Peter Brook’dan “Yedi Gün... Yedi Gece...”, Cem Madra anısına da Cassavetes’ten “Faces” filmlerini göstereceğiz.

‘YENİ BİR...’ ÖDÜL

- Bu yılki yeniliklerle birlikte, nasıl bir festival geçmesini bekliyorsunuz?

Festivalde bu yıl Mey-Diageo sponsorluğunda “Yeni Bir...” ödülünü vereceğiz. Kariyerinin başındaki bir sinemacıyı teşvik etmek amacıyla vereceğimiz ödül 40 bin TL değerinde. Jürinin ödüllendirdiği isim 16 Eylül akşamı açılış töreninde açıklanacak. Festivalin iyi filmler etrafında bir buluşma ortamı yaratmasını hedefliyoruz.