11. Boğaziçi Film Festivali'nde "Ceylin" filmi izleyicilerle buluştu

Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:42

Güncelleme: 10.12.2023 - 11:43

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Yarışma" filmlerinden biri olan "Ceylin" Atlas 1948 Sineması'nda İstanbul galası ile izleyiciyle buluştu. Filmin yönetmeni ve senaristi Tufan Şimşekcan, yapımcısı Nurcihan Temur, başrol oyuncusu Deniz Büyük, Prof. Dr. Itır Erhart, ışık şefi Murat Yeşil ve film ekibi, gösterimin ardından düzenlenen söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Film, Adana'da mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve çadır kentte yaşayan 14 yaşındaki Ceylin'in hayatını konu alıyor. Yönetmen Tufan Şimşekcan, hazırlık sürecinde Adana'daki çadır kentlerinde fotoğraf çalışmaları yaptıklarını ve gerçekliği bu sayede yakalayarak filmi oluşturduklarını ifade etti. "Ceylin" çocuk gelinlerin zorla evlendirilmesi ve eğitim haklarından mahrum bırakılmaları gibi konuları ele alarak seyircide farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Film, aynı zamanda 11. Boğaziçi Film Festivali'nin "En İyi İlk Film Ödülü" için de yarışıyor. Türk sinemasının genç ve yetenekli yönetmenlerine destek amacı taşıyan bu ödülle, yeni yönetmenlerin sinema dünyasına adım atmaları teşvik ediliyor.