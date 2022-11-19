12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin vurgusu 'Eşitlik'
12’nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin açılış töreni önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı.
Her yıl “Adalet” temasıyla, düzenlenen festivalin bu yılki konu başlığı, kadın erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla “Eşitiz” oldu. Tören, festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in açılış konuşmasıyla başladı.
Törende, Akademi Onur Ödülü’nü Av. Nazan Moroğlu, Prof. Dr. Adem Sözüer’den aldı. Teşekkür konuşmasında, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Moroğlu, “Eşitlik mücadelemizi sürdürebiliyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz” dedi.
Sinema Onur Ödülü ise Serra Yılmaz’a verildi. Sinemaya Katkı Ödülü’nü Sevin Okyay ve Mevlüt Koçak paylaştı. Törenin ardından açılış filmi olarak Şilili Patirico Guzmán’ın yönettiği “Hayali Ülkem” seyirciyle buluştu.
Festival 24 Kasım’a kadar sürecek.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- 'Diyarbakır'a değil Mars’a da götürseler...'
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- İstiklal'deki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
- Taksim'deki saldırıya ilişkin yeni açıklama
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'