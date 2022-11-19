12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin vurgusu 'Eşitlik'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Her yıl “Adalet” temasıyla, düzenlenen festivalin bu yılki konu başlığı, kadın erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla “Eşitiz” oldu. Tören, festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in açılış konuşmasıyla başladı.

Törende, Akademi Onur Ödülü’nü Av. Nazan Moroğlu, Prof. Dr. Adem Sözüer’den aldı. Teşekkür konuşmasında, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Moroğlu, “Eşitlik mücadelemizi sürdürebiliyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz” dedi.

Sinema Onur Ödülü ise Serra Yılmaz’a verildi. Sinemaya Katkı Ödülü’nü Sevin Okyay ve Mevlüt Koçak paylaştı. Törenin ardından açılış filmi olarak Şilili Patirico Guzmán’ın yönettiği “Hayali Ülkem” seyirciyle buluştu.

Festival 24 Kasım’a kadar sürecek.

