13. Uluslararası Dergi Günleri, 29 Eylül'de başlayacak

02 Eylül 2022 Cuma, 13:07

Dünya Dergiler Birliği tarafından bu yıl Mevlana İdris Zengin anısına gerçekleştirilecek etkinlikte, ulusal ve uluslararası dergiler okurla buluşacak. İlki 2010'da düzenlenen etkinlikte fanzin ve online dergilerle gençlik, okul, kurum ve kuruluşların kültürel yayın yapan dergileri yer alacak.

Kültürel etkinlikler, söyleşiler ve seminerlerin de gerçekleşeceği dergi günlerine, "dergibir.com" sitesinden başvuru yapılabilecek.