Ürdün'deki 21. Uluslararası Amman Kitap Fuarı kapılarını açtı
Ürdün'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkeden 400 yayınevinin katıldığı, Amman 21. Uluslararası Kitap Fuarı başladı.
Ürdün Yayıncılar Birliği ve Amman Belediyesi tarafından Başkent'teki bir ticaret merkezinde, Kültür Bakanı Hayfa en-Neccar'ın katılımıyla açılan fuar, 10 Eylül'e kadar devam edecek. Ürdün Yayıncılar Birliği Başkanı Cebr Ebu Faris, bu yıl katılımcı ülke ve yayınevi katılımında artış olduğunu ifade etti.
Fuarda 22 ülkeden 400 yayınevinin yer aldığını aktaran Ebu Faris, fuar kapsamında, kültür programları, seminerler, hikaye ve şiir dinletilerinin yanı sıra çocuklara yönelik etkinlikler düzenleneceğini bildirdi. Ebu Faris, fuarın eğitim-öğretim yılının başlangıcına denk gelmesi dolayısıyla bu yılki ziyaretçi sayısının yarım milyona ulaşmasını beklediklerini belirtti.
Fuarın "Kudüs, Filistin'in başkenti" temasını koruduğuna işaret eden Ebu Faris, 21. yılın onur konuğunun Kuveyt olduğunu kaydetti. Fuara, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Irak, Suriye, Filistin, Tunus, Fas, İngiltere, İtalya ve Çin'in aralarında yer aldığı 22 ülkeden 400 yayınevi katılıyor.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- Elektrik ve doğalgaza dev zam!
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'
- SPK başkanı eliyle vurgun
- Dikkat çeken 'Erdoğan' ve 'Peker' ayrıntısı
- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi