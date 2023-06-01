14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 10 Haziran'da başlayacak

Yayınlanma: 01.06.2023 - 17:04

Güncelleme: 01.06.2023 - 17:04

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahneleyeceği ve 6 etkinliğin yer aldığı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor. Bu yıl, Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 10-22 Haziran tarihlerinde 6 etkinlik ile sanatseverlerle buluşacak.

4 büyük opera eserinin sahneye taşınacağı festivalin açılışı; 10 Haziran Cumartesi akşamı düzenlenecek "Gala Konser" ile olacak. Konser, ünlü bestecilerin eserlerinin yer aldığı bir programla seslendirilecek. Orkestra Şefi Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da açılış konserinde yer alacak.

İKİ YENİ TEMSİL YAPILACAK

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde düzenlendiği ilk günden beri sahnelenen Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operası 12-13 Haziran tarihlerinde sahnelenecek. Rejisör Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak farklı bir reji anlayışı ile AKM Tiyatro Salonu’nda, iki temsil ile seyirci karşısında olacak.

İZMİR DOB İLK KEZ FESTİVALDE OLACAK

Alexandre Dumas’ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu Francesco Maria Piave ait olan La Traviata operası 15 Haziran Perşembe akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Koro Şefi Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede olacak.

ANKARA DOB FESTİVALE PRÖMİYER ESERİ İLE KATILIYOR

Festivalin devamında; 18 Hazira'da İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden olan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu, rejisörlüğünü ve dramaturjisini Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği Andrea Chenier operası, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şairin kısa yaşam öyküsünü döneme uygun dekor ve kostümlerle AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunacak. Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik edecek.

KAPANIŞTA AİDA OPERASI YER ALACAK

Festivalin kapanışı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 22 Haziran Perşembe akşamı, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri İtalyan bestecisi Giuseppe Verdi’nin ünlü operası AİDA operası ile yapılacak. Ünlü eseri İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koyuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solist sanatçılar seyirci karşısında olacak.