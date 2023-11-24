15’inci yıla özel Yunus Emre temalı koleksiyon sergisi açıldı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 16:10

Güncelleme: 24.11.2023 - 16:10

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 15. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği kapsamında düzenlenen "15. Yıla Özel Yunus Emre Temalı Koleksiyon Sergisi"ni ziyaretçilere açtı. Açılış törenine Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Duygu Kahraman, Dr. Öğr. Üyesi Murat Ateşli, Grafik Sanatlar Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Ateşli, serginin açılış konuşmasında fakültenin evrensel değerlerde, bilgi üretimi ve deneyimleriyle nitelikli sanatçılar yetiştirme misyonuna vurgu yaptı. Yunus Emre'nin temasıyla düzenlenen serginin, kaligrafi ve tipografi sanatçılarının birbirinden güzel ve kaliteli eserlerini bir araya getirdiğini belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz ise etkinliğin 15 yıl önce 18 katılımcıyla başladığını ve günümüze kadar devam ettiğini söyledi. "Kökler ve Açılımlar" isimli ilk sergiyle yola çıktıklarını ifade eden Uygungöz, her katılımcının Yunus Emre'nin çağrısıyla sergiye katıldığını belirtti. Etkinlik kapsamında düzenlenen sergi, 6 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.





