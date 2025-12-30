18. İstanbul Bienali'nin üç yıllık planı tamamlanamıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 18'inci kez düzenlenen ve üç ayakta tamamlanması planlanan İstanbul Bienali ilk ayağının ardından sona eriyor. İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Küratör Christine Tohmé’nin kişisel nedenlerle görevinden ayrılması üzerine, 18. İstanbul Bienali’nin üç yıla yayılması planlanan yapısı sona erdirildi. İKSV, 2027 yılında düzenlenecek 19. İstanbul Bienali için hazırlık sürecini yeni bir danışma kuruluyla başlattı.

Christine Tohmé

600 BİN ZİYARETÇİ TAKİP ETMİŞTİ

18. İstanbul Bienali’nin ilk ayağı 20 Eylül-23 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenmiş, 8 farklı mekândaki sergileri 600 binin üzerinde ziyaretçi takip etmişti. Küratör Christine Tohmé hazırlık aşamasında bienalin 2025’teki ilk ayağının ardından 2026’da kurulacak bir akademi programı ve 2027’de gerçekleştirilecek ikinci bir sergi ile üç yıllık bir yapıda ilerlemesini önermişti. Küratör Christine Tohmé’nin görevinden ayrılma kararı doğrultusunda bienal programı bu yapıda devam edemeyecek.

19. İSTANBUL BİENALİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

2027’de gerçekleştirilecek 19. İstanbul Bienali için hazırlıklar, Ahu Antmen, Lydia Gatundu Galavu, Gözde İlkin, Renan Laru-an ve Sally Tallant’tan oluşan danışma kuruluyla birlikte başlatılacak ve 19. bienalin küratörü 2026 yılında duyurulacak.