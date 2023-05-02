19. Akbank Kısa Film Festivali gösterim programı
2-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin gösterim pragramı belli oldu.
2 MAYIS SALI
11:00 - Perspektif ( A )
Hareket Eden Her Şey Canlıdır-Animasyon
Kennedy’nin Doğuşu-Belgesel
Dosya-Kurmaca
İngiliz Çocuklar-Belgesel
13:00 - Festival Kısaları ( A )
Yazın Sonu-Kurmaca
Rutubet-Kurmaca
Bugün Değil-Kurmaca
Farklı Bir Yas-Kurmaca
15:00 - Atölye
Foley Atölyesi - Aleyna Seymen
16:00 - Özel Gösterim ( A )
Savaş Bittiğinde-Animasyon
Kraliçe-Kurmaca
68.415-Kurmaca
Tria-Kurmaca
Sonnenstube- Belgesel
18:30 - Söyleşi
Yazarlık Üzerine - Gülse Birsel
20:30 - Dünyadan Kısalar ( A )
Her Şey Bir Anda-Kurmaca
Persona-Animasyon
Lütfen Hatta Kalınız-Kurmaca
Anne Babam Beni Görmeye Gelecek Mi-Kurmaca
3 MAYIS ÇARŞAMBA
11:00 - Perspektif ( B )
İntihar Bekçisi-Kurmaca
Amok-Animasyon
Ben ve O-Kurmaca
Fidan-Belgesel
13:00 - Festival Kısaları ( B )
Adres-Kurmaca
Gece Babamızı Ararken-Kurmaca
Bahçeler Put Kesi·ldi·-Kurmaca
15:00 - Atölye
Yapım Tasarım Atölyesi - Aslı Dadak, Barış Yıkılmaz
16:00 - Dünyadan Kısalar ( B )
Bir Komplo Adamı-Kurmaca
Geride Bırakılan-Kurmaca
Eylülde Kar-Kurmaca
18:30 - Söyleşi
Oyunculuk Üzerine - Ekin Koç
20:30 - Deneyimler ( A )
Darek-Kurmaca
Her Şey İyi Olacak-Kurmaca
Karanlıklar Vadisi-Kurmaca
4 MAYIS PERŞEMBE
11:00 - Perspektif ( C )
Rahat Bir Ev-Kurmaca
Benim Hakkımda-Kurmaca
Affricate-Kurmaca
O Sırada Henüz-Belgesel
13:00 - Festival Kısaları ( C )
Leyla-Kurmaca
Koyun-Kurmaca
Birlikte, Yalnız-Kurmaca
15:00 - Atölye
Senaryo Atölyesi - Mustafa Kara
16:00 - Perspektif ( D )
Garrano-Animasyon
Kule-Kurmaca
Kirazlar-Kurmaca
Suyu Bulandıran Kız-Belgesel
18:30 - Söyleşi
Film Müziği ve Anlatıma Etkisi - Mine Pakel, Saki Çimen
20:30 - Dünyadan Kısalar ( C )
Adil Oyun-Kurmaca
Kız Arkadaşım-Kurmaca
Tsutsue-Kurmaca
Minibüste Üç Gün Önce-Kurmaca
5 MAYIS CUMA
11:00 - Perspektif ( E )
Çin Böreği Rüyası-Animasyon
Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada-Kurmaca
Bana Bakacak Mısın-Belgesel
Uzak Ayna-Deneysel
13:00 - Festival Kısaları ( D )
Salça-Kurmaca
Ben Tek Siz Hepiniz-Kurmaca
Komşu Sesler-Kurmaca
Lekesiz-Kurmaca
15:00 - Atölye
Oyunculuk Atölyesi: Berkay Ateş
16:00 - Perspektif ( F )
Sıfır Noktası-Kurmaca
Xerxes’in Tahtında-Kurmaca
Son Gölge-Animasyon
45. Paralel-Belgesel
Fraktal: Para Adam-Kurmaca
18:30 - Söyleşi
Post Prodüksiyon Sürecinde Ses Dünyası - Yalın Özgencil, Utku Gürler
20:30 - Dünyadan Kısalar ( D )
Buz Tüccarları-Animasyon
Annemin Hüzünlü Ninnileri-Kurmaca
Hep Aynı-Kurmaca
Amfibiler Kongresi-Kurmaca
6 MAYIS CUMARTESI
11:00 - Perspektif ( G )
Labirent-Animasyon
Temassız-Kurmaca
Çöl Işıkları-Kurmaca
Yıldızların Ekimi-Deneysel
13:00 - Perspektif ( H )
Bergie-Kurmaca
Burası Si·ze Göre Deği·l-Kurmaca
Daha da Uzağa-Kurmaca
Kıt-Kurmaca
15:00 - Atölye
Fragman Atölyesi - Fırat Terzioğlu
16:00 - Belgesel Sinema ( A )
Crossroads-Belgesel
18:30 - Söyleşi
Belgesel Sinema - Mahmut Fazıl Coşkun, Bulut Reyhanoğlu
20:30 - Festival Kısaları ( A )
Yazın Sonu-Kurmaca
Rutubet-Kurmaca
Bugün Değil-Kurmaca
Farklı Bir Yas-Kurmaca
7 MAYIS PAZAR
11:00 - Perspektif ( I )
Ayarlanma-Kurmaca
Ataların Uykusu-Belgesel
Sirenler-Belgesel
13:00 - Genç Bakışlar ( A )
Yarından Mektup-Kurmaca
E-duygu-Deneysel
Küçük Hiçler-Deneysel
İtiraf-Kurmaca
O2Net-Kurmaca
Rutin-Kurmaca
15:00 - Atölye
Emir Etminan - Kurgu Atölyesi
16:00 - Dünyadan Kısalar ( A )
Her Şey Bir Anda-Kurmaca
Persona-Animasyon
Lütfen Hatta Kalınız-Kurmaca
Anne Babam Beni Görmeye Gelecek Mi-Kurmaca
18:30 - Söyleşi
Dijital Platformlar ve Sinema İlişkisi - Deniz Şaşmaz Oflaz, Serkan Çakarer, Gönenç Uyanık
20:30 - Festival Kısaları ( B )
Adres-Kurmaca
Gece Babamızı Ararken-Kurmaca
Bahçeler Put Kesi·ldi·-Kurmaca
9 MAYIS SALI
11:00 - Perspektif ( J )
Megalopolis-Deneysel
Fırtına-Kurmaca
Etten Yapılmış-Kurmaca
Dolma-Kurmaca
13:00 - Deneyimler ( A )
Darek-Kurmaca
Her Şey İyi Olacak-Kurmaca
Karanlıklar Vadisi-Kurmaca
16:00 - Dünyadan Kısalar ( B )
Bir Komplo Adamı-Kurmaca
Geride Bırakılan-Kurmaca
Eylülde Kar-Kurmaca
18:30 - Söyleşi
Deneyimler - Jonas Matzow Gulbrandsen
20:30 - Festival Kısaları ( C )
Leyla-Kurmaca
Koyun-Kurmaca
Birlikte, Yalnız-Kurmaca
10 MAYIS ÇARŞAMBA
11:00 - Perspektif ( K )
Herkesin Yapabileceği Bir Şey-Kurmaca
Gelen Geçen-Animasyon
Yön Değiştiren Fırtınanın Anıları-Kurmaca
Körfez-Kurmaca
13:00 - Perspektif ( A )
Hareket Eden Her Şey Canlıdır-Animasyon
Kennedy’nin Doğuşu-Belgesel
Dosya-Belgesel
İngiliz Çocuklar-Belgesel
16:00 - Dünyadan Kısalar ( C )
Adil Oyun-Kurmaca
Kız Arkadaşım-Kurmaca
Tsutsue-Kurmaca
Minibüste Üç Gün Önce-Kurmaca
20:30 - Kısadan Uzuna ( A )
Otuzdört-Kurmaca
Çarpışma-Kurmaca
İyi Oyun-Kurmaca
11 MAYIS PERŞEMBE
11:00 - Perspektif ( B )
İntihar Bekçisi-Kurmaca
Amok-Animasyon
Ben ve O-Kurmaca
Fidan-Belgesel
13:00 - Genç Bakışlar ( A )
Yarından Mektup-Kurmaca
E-duygu-Deneysel
Küçük Hiçler-Deneysel
İtiraf-Kurmaca
O2Net-Kurmaca
Rutin-Kurmaca
16:00 - Dünyadan Kısalar ( D )
Buz Tüccarları-Animasyon
Annemin Hüzünlü Ninnileri-Kurmaca
Hep Aynı-Kurmaca
Amfibiler Kongresi-Kurmaca
18:30 - Söyleşi
Kısadan Uzuna - Umut Aral
20:30 - Festival Kısaları ( D )
Salça-Kurmaca
Ben Tek Siz Hepiniz-Kurmaca
Komşu Sesler-Kurmaca
Lekesiz-Kurmaca
12 MAYIS CUMA
11:00 - Perspektif ( E )
Çin Böreği Rüyası-Animasyon
Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada-Kurmaca
Bana Bakacak Mısın-Belgesel
Uzak Ayna-Deneysel
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