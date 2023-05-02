19. Akbank Kısa Film Festivali gösterim programı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:55

Güncelleme: 02.05.2023 - 15:55

2 MAYIS SALI

11:00 - Perspektif ( A )

Hareket Eden Her Şey Canlıdır-Animasyon

Kennedy’nin Doğuşu-Belgesel

Dosya-Kurmaca

İngiliz Çocuklar-Belgesel

13:00 - Festival Kısaları ( A )

Yazın Sonu-Kurmaca

Rutubet-Kurmaca

Bugün Değil-Kurmaca

Farklı Bir Yas-Kurmaca

15:00 - Atölye

Foley Atölyesi - Aleyna Seymen

16:00 - Özel Gösterim ( A )

Savaş Bittiğinde-Animasyon

Kraliçe-Kurmaca

68.415-Kurmaca

Tria-Kurmaca

Sonnenstube- Belgesel

18:30 - Söyleşi

Yazarlık Üzerine - Gülse Birsel

20:30 - Dünyadan Kısalar ( A )

Her Şey Bir Anda-Kurmaca

Persona-Animasyon

Lütfen Hatta Kalınız-Kurmaca

Anne Babam Beni Görmeye Gelecek Mi-Kurmaca

3 MAYIS ÇARŞAMBA

11:00 - Perspektif ( B )

İntihar Bekçisi-Kurmaca

Amok-Animasyon

Ben ve O-Kurmaca

Fidan-Belgesel

13:00 - Festival Kısaları ( B )

Adres-Kurmaca

Gece Babamızı Ararken-Kurmaca

Bahçeler Put Kesi·ldi·-Kurmaca

15:00 - Atölye

Yapım Tasarım Atölyesi - Aslı Dadak, Barış Yıkılmaz

16:00 - Dünyadan Kısalar ( B )

Bir Komplo Adamı-Kurmaca

Geride Bırakılan-Kurmaca

Eylülde Kar-Kurmaca

18:30 - Söyleşi

Oyunculuk Üzerine - Ekin Koç

20:30 - Deneyimler ( A )

Darek-Kurmaca

Her Şey İyi Olacak-Kurmaca

Karanlıklar Vadisi-Kurmaca

4 MAYIS PERŞEMBE

11:00 - Perspektif ( C )

Rahat Bir Ev-Kurmaca

Benim Hakkımda-Kurmaca

Affricate-Kurmaca

O Sırada Henüz-Belgesel

13:00 - Festival Kısaları ( C )

Leyla-Kurmaca

Koyun-Kurmaca

Birlikte, Yalnız-Kurmaca

15:00 - Atölye

Senaryo Atölyesi - Mustafa Kara

16:00 - Perspektif ( D )

Garrano-Animasyon

Kule-Kurmaca

Kirazlar-Kurmaca

Suyu Bulandıran Kız-Belgesel

18:30 - Söyleşi

Film Müziği ve Anlatıma Etkisi - Mine Pakel, Saki Çimen

20:30 - Dünyadan Kısalar ( C )

Adil Oyun-Kurmaca

Kız Arkadaşım-Kurmaca

Tsutsue-Kurmaca

Minibüste Üç Gün Önce-Kurmaca

5 MAYIS CUMA

11:00 - Perspektif ( E )

Çin Böreği Rüyası-Animasyon

Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada-Kurmaca

Bana Bakacak Mısın-Belgesel

Uzak Ayna-Deneysel

13:00 - Festival Kısaları ( D )

Salça-Kurmaca

Ben Tek Siz Hepiniz-Kurmaca

Komşu Sesler-Kurmaca

Lekesiz-Kurmaca

15:00 - Atölye

Oyunculuk Atölyesi: Berkay Ateş

16:00 - Perspektif ( F )

Sıfır Noktası-Kurmaca

Xerxes’in Tahtında-Kurmaca

Son Gölge-Animasyon

45. Paralel-Belgesel

Fraktal: Para Adam-Kurmaca

18:30 - Söyleşi

Post Prodüksiyon Sürecinde Ses Dünyası - Yalın Özgencil, Utku Gürler

20:30 - Dünyadan Kısalar ( D )

Buz Tüccarları-Animasyon

Annemin Hüzünlü Ninnileri-Kurmaca

Hep Aynı-Kurmaca

Amfibiler Kongresi-Kurmaca

6 MAYIS CUMARTESI

11:00 - Perspektif ( G )

Labirent-Animasyon

Temassız-Kurmaca

Çöl Işıkları-Kurmaca

Yıldızların Ekimi-Deneysel

13:00 - Perspektif ( H )

Bergie-Kurmaca

Burası Si·ze Göre Deği·l-Kurmaca

Daha da Uzağa-Kurmaca

Kıt-Kurmaca

15:00 - Atölye

Fragman Atölyesi - Fırat Terzioğlu

16:00 - Belgesel Sinema ( A )

Crossroads-Belgesel

18:30 - Söyleşi

Belgesel Sinema - Mahmut Fazıl Coşkun, Bulut Reyhanoğlu

20:30 - Festival Kısaları ( A )

Yazın Sonu-Kurmaca

Rutubet-Kurmaca

Bugün Değil-Kurmaca

Farklı Bir Yas-Kurmaca

7 MAYIS PAZAR

11:00 - Perspektif ( I )

Ayarlanma-Kurmaca

Ataların Uykusu-Belgesel

Sirenler-Belgesel

13:00 - Genç Bakışlar ( A )

Yarından Mektup-Kurmaca

E-duygu-Deneysel

Küçük Hiçler-Deneysel

İtiraf-Kurmaca

O2Net-Kurmaca

Rutin-Kurmaca

15:00 - Atölye

Emir Etminan - Kurgu Atölyesi

16:00 - Dünyadan Kısalar ( A )

Her Şey Bir Anda-Kurmaca

Persona-Animasyon

Lütfen Hatta Kalınız-Kurmaca

Anne Babam Beni Görmeye Gelecek Mi-Kurmaca

18:30 - Söyleşi

Dijital Platformlar ve Sinema İlişkisi - Deniz Şaşmaz Oflaz, Serkan Çakarer, Gönenç Uyanık

20:30 - Festival Kısaları ( B )

Adres-Kurmaca

Gece Babamızı Ararken-Kurmaca

Bahçeler Put Kesi·ldi·-Kurmaca

9 MAYIS SALI

11:00 - Perspektif ( J )

Megalopolis-Deneysel

Fırtına-Kurmaca

Etten Yapılmış-Kurmaca

Dolma-Kurmaca

13:00 - Deneyimler ( A )

Darek-Kurmaca

Her Şey İyi Olacak-Kurmaca

Karanlıklar Vadisi-Kurmaca

16:00 - Dünyadan Kısalar ( B )

Bir Komplo Adamı-Kurmaca

Geride Bırakılan-Kurmaca

Eylülde Kar-Kurmaca

18:30 - Söyleşi

Deneyimler - Jonas Matzow Gulbrandsen

20:30 - Festival Kısaları ( C )

Leyla-Kurmaca

Koyun-Kurmaca

Birlikte, Yalnız-Kurmaca

10 MAYIS ÇARŞAMBA

11:00 - Perspektif ( K )

Herkesin Yapabileceği Bir Şey-Kurmaca

Gelen Geçen-Animasyon

Yön Değiştiren Fırtınanın Anıları-Kurmaca

Körfez-Kurmaca

13:00 - Perspektif ( A )

Hareket Eden Her Şey Canlıdır-Animasyon

Kennedy’nin Doğuşu-Belgesel

Dosya-Belgesel

İngiliz Çocuklar-Belgesel

16:00 - Dünyadan Kısalar ( C )

Adil Oyun-Kurmaca

Kız Arkadaşım-Kurmaca

Tsutsue-Kurmaca

Minibüste Üç Gün Önce-Kurmaca

20:30 - Kısadan Uzuna ( A )

Otuzdört-Kurmaca

Çarpışma-Kurmaca

İyi Oyun-Kurmaca

11 MAYIS PERŞEMBE

11:00 - Perspektif ( B )

İntihar Bekçisi-Kurmaca

Amok-Animasyon

Ben ve O-Kurmaca

Fidan-Belgesel

13:00 - Genç Bakışlar ( A )

Yarından Mektup-Kurmaca

E-duygu-Deneysel

Küçük Hiçler-Deneysel

İtiraf-Kurmaca

O2Net-Kurmaca

Rutin-Kurmaca

16:00 - Dünyadan Kısalar ( D )

Buz Tüccarları-Animasyon

Annemin Hüzünlü Ninnileri-Kurmaca

Hep Aynı-Kurmaca

Amfibiler Kongresi-Kurmaca

18:30 - Söyleşi

Kısadan Uzuna - Umut Aral

20:30 - Festival Kısaları ( D )

Salça-Kurmaca

Ben Tek Siz Hepiniz-Kurmaca

Komşu Sesler-Kurmaca

Lekesiz-Kurmaca

12 MAYIS CUMA

11:00 - Perspektif ( E )

Çin Böreği Rüyası-Animasyon

Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada-Kurmaca

Bana Bakacak Mısın-Belgesel

Uzak Ayna-Deneysel