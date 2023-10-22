1.Ferit Tüzün Uluslararası Orkestra Şefliği ödülleri verildi

Yayınlanma: 22.10.2023 - 09:45

Güncelleme: 22.10.2023 - 09:46

Adana'da düzenlenen "Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması"nda birinci olan Kolombiyalı şef Juan Pablo Valencia Heredia, 2.000 USD para ödülü ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile gelecek sezonlarda 3 konserlik bir sözleşme kazandı.

Yarışmada ikinci olan İspanyol şef Roberto Baltar Gardon, 1.000 USD para ödülü ve 2 konser hakkı kazandı, üçüncü olan Japon şef Masane Ota ise 500 USD para ödülü ve 1 konser hakkı elde etti.

Ayrıca, yarışma kapsamında "Müzik Öğretmenleri Ödülü", "Down Sendromu Farkındalık Ödülü", ve "Müzisyenler Ödülü" gibi farklı kategorilerde ödüller verildi. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel, ödül töreninin 20 Ekim 2023 Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanmıştı, ancak Türkiye'de ülke genelinde Filistin'e yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak ilan edilen 3 günlük yas nedeniyle ödül töreni sade bir şekilde düzenlendi.

Şallıel, yarışmanın Türkiye'de ve Adana'da düzenlenmesi için büyük çaba harcadıklarını belirtti ve önümüzdeki yıllarda daha fazla uluslararası etkinlik düzenlemeyi planladıklarını söyledi.