1.Ferit Tüzün Uluslararası Orkestra Şefliği ödülleri verildi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve Çukurova Filormani Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması’nda ilk üçe giren şeflere Adana’da düzenlenen bir törenle ödülleri verildi.

İHA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 09:45
1.Ferit Tüzün Uluslararası Orkestra Şefliği ödülleri verildi
Abone Ol google-news

Adana'da düzenlenen "Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması"nda birinci olan Kolombiyalı şef Juan Pablo Valencia Heredia, 2.000 USD para ödülü ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile gelecek sezonlarda 3 konserlik bir sözleşme kazandı.

Yarışmada ikinci olan İspanyol şef Roberto Baltar Gardon, 1.000 USD para ödülü ve 2 konser hakkı kazandı, üçüncü olan Japon şef Masane Ota ise 500 USD para ödülü ve 1 konser hakkı elde etti.

Ayrıca, yarışma kapsamında "Müzik Öğretmenleri Ödülü", "Down Sendromu Farkındalık Ödülü", ve "Müzisyenler Ödülü" gibi farklı kategorilerde ödüller verildi. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel, ödül töreninin 20 Ekim 2023 Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanmıştı, ancak Türkiye'de ülke genelinde Filistin'e yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak ilan edilen 3 günlük yas nedeniyle ödül töreni sade bir şekilde düzenlendi.

Şallıel, yarışmanın Türkiye'de ve Adana'da düzenlenmesi için büyük çaba harcadıklarını belirtti ve önümüzdeki yıllarda daha fazla uluslararası etkinlik düzenlemeyi planladıklarını söyledi.


Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması Çukurova Devlet Senfoni Orkestras

İlgili Haberler

Cumhuriyetin 100. yılında muhteşem bir gece: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası İstanbul seyircisiyle buluştu...

Cumhuriyetin 100. yılında muhteşem bir gece: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası İstanbul seyircisiyle buluştu...
Hatay yaralarını sanatla sarıyor: Hatay Akademi Senfoni Orkestrası depremden sonra ilk kez Hatay’da

Hatay yaralarını sanatla sarıyor: Hatay Akademi Senfoni Orkestrası depremden sonra ilk kez Hatay’da
Çocuk Senfoni Orkestrası Bodrum’da seyirciyle buluştu

Çocuk Senfoni Orkestrası Bodrum’da seyirciyle buluştu

En Çok Okunan Haberler