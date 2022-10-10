2. İstanbul Karavan Festivali gerçekleştirildi
Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Karavan Festivali, doğasever karavan meraklılarını ağırlamaya başladı.
Doğada Yaşam Okulu, Sarıyer'deki 400 dönümlük festival arazisinin kapılarını karavan tutkunlarına açtı.
Mayısta "Yaza Merhaba" konseptiyle ilki düzenlenen festival, bu kez "Yaza Veda" konseptiyle gerçekleştirildi.
Karavanla konaklamanın yanı sıra günübirlik girişler de yapılabilen festivale 200'e yakın karavan ve 7 bini aşkın bireysel ziyaretçi katıldı.
Ziyaretçiler, doğada keyifli vakit geçirmenin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen karavan markaları, doğa ve kamp ekipmanlarına dair birçok seçeneği bir arada bulma imkanı yakaladı.
Karavan ve doğal yaşamla ilgili söyleşiler ve spor aktiviteleri gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival, 9 Ekim'de sona erdi.
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