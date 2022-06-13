2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali coşkuyla başladı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Geçen yıl pandemi koşullarında beklenenden daha yumuşak bir başlangıç yapan festival ikinci yılında, festival yönetmeni Vecdi Sayar’ın da dediği gibi büyümüş ve adeta bir film yağmuru olmuş İzmirlilere. Açılışta Rengim Gökmen yönetimindeki Ahmet Adnan Saygun Senfoni Orkestrası’nın konseri, geceye her anlamda yakışan nitelikte bir dinleti oldu.

LİVANELİ ETKİSİ

Livaneli’in unutulmazlar arasına giren film müziklerinin (“Yol”, “Sürü”, “Maden”, “Yer Demir Gök Bakır”, “Uzlaşma”, “Mutluluk” ve niceleri), o filmlere ait görüntüler eşliğinde ve senfonik formda icra edildiği salondaki yüzlerce davetliyi fazlasıyla mutlu etti. Özellikle Livaneli’nin gecenin finalinde sahneye çıkarak seslendirdiği “Özgürlük” adlı şarkısı tüm salonun katılımıyla açılışın zirvesi oldu.

Geçen yıla kıyasla daha güçlü bir programın izleyiciyle buluştuğu festivalde100’ü aşkın film yer alıyor. 16 farklı bölümde gösterilen filmler festivalin teması gereği tasarlanan başlıklar altında sınıflandırılmış. Böylesi tematik festivallerin ülkemizde nadir olduğu düşünülürse İzmir için geliştirilen bu formülün ne denli yerinde olduğu ve müzik ekseninde yapılan bölümlerle, dünya sinemasının başyapıtlarının izleyiciyle buluşturulmasının mümkün oluşu şüphesiz önemli bir kazanım. “Dolce Vita”, “The Godfather”, Kieslowski imzalı “Üç Renk” üçlemesi gibi filmler bir yana, son yıllarda bir hayli ses getiren müzik biyografilerinden, ülkemizde belki de ilk kez İzmir’de izleyiciyle buluşacak belgesel yapılara kadar geniş bir yelpazeye sahip festival programı.

Livaneli’nin yanı sıra Polonyalı besteci Zbigniew Preisner’in de onur ödülü alacağı festivalin bu yılki emek ödülleri ise sinemamızın emektar sıfatını sonuna dek hak eden iki ismine, Atilla Dorsay ve Necip Sarıcı’ya veriliyor. Hafta boyu yarışma filmlerinin ekipleriyle yapılacak söyleşiler ve başta Nino Rota Ensemble olmak üzere festivalin ruhuna uygun dinletiler programda yer alacak.

ULUSAL YAPIMLAR

Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde şu yapımlar var:

- 9.75 (Uluç Bayraktar)

- Beni Sevenler Listesi (Emre Erdoğdu)

- Ela ile Hilmi ve Ali (Ziya Demirel)

- Gölgeler İçinde (Erdem Tepegöz)

- Kerr (Tayfun Pirselimoğlu)

- Kumbara (Ferit Karol)

- Sardunya (Çağıl Bocut)

- Sen Ben Lenin (Tufan Taştan)

- Zin ve Ali’nin Hikâyesi (Mehmet Ali Konar)

- Zuhal (Nazlı Elif Durlu)