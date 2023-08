2000'lerin aksiyon serisi geri dönüyor: Spy Kids'in yeni filmi Armageddon'dan ilk fragman!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:45

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:45

Spy Kids: Armageddon filminden ilk fragman paylaşıldı. Netflix platformunda yayımlanacak yapımın yönetmenliğini, orijinal serinin başındaki isim olan Robert Rodriguez üstlenecek. İlk filmi 2001 yılında Robert Rodriguez yönetmenliğinde perdeye taşınan Spy Kids, Amerikan sinemasının önde gelen gajan temalı yapımları arasında kendine yer bulmuştu.

35 milyon dolarlık bütçesine karşın dünya çapında 147 milyon dolar hasılat elde eden yapım 2002’de The Island of Lost Dreams, 2003’te Game Over ve 2011’de All the Time in the World ile devam etmişti. Ayrıca seri 2018 yılında Mission Critical adlı bir TV dizisiyle evrenini genişletmişti.

YILLAR SONRA FİLM OLARAK EKRANDA YER ALACAK

Spy Kids: Armageddon adını taşıyacak yeni filmin oyuncu kadrosunda Gina Rodriguez ve Zachary Levi gibi isimler yer alıyor.

Spy Kids serisinin yeniden başlatılacağı Ocak 2021 tarihinde resmi olarak duyurulmuştu. Reboot süreci, maceranın yaratıcısı Robert Rodriguez imzasıyla yürütüldü.

SPY KIDS: ARMAGEDDON'UN KONUSU

Armageddon'da orijinal seride olduğu gibi başarısız bir casusluk operasyonunun ardından ailelerini kurtarma görevini üstlenen bir çift genç kardeş perdeye taşınacak. Aile üyeleri ise Gina Rodriguez, Zachary Levi, Connor Esterson ve Everly Carganilla tarafından canlandırılacak.

FİLM HİKAYEYE BAĞLI KALACAK MI?

Rodriguez yaklaşan yeniden başlatmanın orijinal filmle bağlantılı olup olmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti. Öte yandan ünlü yönetmen filmin “20 yıl öncesine kıyasla şimdi daha gerçekçi olduğunun” sözünü de verdi.

Rodriguez yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

“Gerçekten eğlenceli yeni bir oyuncu kadromuz var; Gina Rodriguez ve Zachary Levi birlikte harikalar. Yeni Spy Kids Connor ve Everly ise tek kelimeyle büyüleyici. Süper yetenekliler ve izlemesi çok eğlenceli.”

Rodriguez daha önce serinin dört filmi boyunca senarist, yönetmen ve yapımcı olarak görev almıştı. Kendisini seriye döndüren motivasyonu ise şu sözlerle açıklıyor:

“Pek çok aileden hayatları boyunca bu filmlerden ne kadar keyif aldıklarını duydum. Ve çocukken ilk filmlerden keyif alan pek çok çocuk şimdi kendileri ebeveyn ve bu filmleri çocuklarıyla paylaşmaktan mutluluk duyuyorlar.”

SPY KIDS: ARMAGEDDON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Spy Kids: Armageddon filmi 22 Eylül 2023 tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek.