02 Kasım 2022 Çarşamba, 20:33

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile TÜYAP iş birliğinde her yıl edebiyatın farklı bir alanında takdim edilen "Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri"ni kazanan eserler belirlendi.

Türk edebiyatına çok sayıda eser kazandıran Cevdet Kudret'in anısını yaşatmak amacıyla verilen ödül, bu yıl tiyatro alanında verilecek.

Hasibe Kalkan, Ahmet Sami Özbudak, Merih Tangün, Leman F. Yılmaz, Özen Yula'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu, Özgecan Şimşek'in "Alketas", Erencan Atmaca'nın "K.ÖZ.", Cana Bostan'ın "Uygun Bir Kayboluş İçin Ekmek Kırıntıları", Berat Beyoğlu'nun "Yaşamak İstediğim Dünyadan Artakalan" oyunları ödüle değer görüldü.

Hidayet Sayın, Türk tiyatrosuna katkıları nedeniyle bu yıl ilki verilen "Onur Ödülü"nün sahibi olacak.

Ödül töreni, 4 Aralık'ta TÜYAP Kitap Fuarı'nda yapılacak.