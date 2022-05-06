'2022 NDS Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Tanguy Viel kazandı

06 Mayıs 2022 Cuma, 17:38

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14.sü düzenlenen yarışmanın ödül töreni 2 Haziran'da jüri ve yazarların katılımıyla Fransız Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Başkanlığını Tomris Alpay'ın yaptığı yarışma jürisinde, Yazgülü Aldoğan, Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak, Mine Haksal ve Ebru Erbaş yer aldı.

Pandemi nedeniyle yapılmayan 2020 ve 2021 törenlerinin ödülleri de törende sahiplerine takdim edilecek.