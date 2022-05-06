'2022 NDS Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Tanguy Viel kazandı
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre Dame de Sionlular Derneği tarafından düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi, İletişim Yayınları’ndan çıkan "Ceza Kanunu, 353. Madde" adlı romanıyla Fransız yazar Tanguy Viel oldu.
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14.sü düzenlenen yarışmanın ödül töreni 2 Haziran'da jüri ve yazarların katılımıyla Fransız Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
Başkanlığını Tomris Alpay'ın yaptığı yarışma jürisinde, Yazgülü Aldoğan, Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak, Mine Haksal ve Ebru Erbaş yer aldı.
Pandemi nedeniyle yapılmayan 2020 ve 2021 törenlerinin ödülleri de törende sahiplerine takdim edilecek.
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