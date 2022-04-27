Acun Ilıcalı'nın Survivor ödülü Hull City!

27 Nisan 2022 Çarşamba, 15:39

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda İngiltere'den Hull City'i alarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Ilıcalı'nın Hull ile ilgili planladığı Survivor düşüncesi ortaya çıktı.

Daha önce verdiği röportajda gelecek sezon çok daha iyi bir performans göstereceklerini söyleyen Ilıcalı, "Takımı hayal ettiğimiz yere götüreceğimiz konusunda iyimserim. Taraftarla yeni bir dönemi bekliyordu ve onları mutlu etmek için buradayım. Omuzlarımızda büyük bir yük var. Sadece iş için burada değilim. Zaten bir işim var. Buraya para kazanmak için de gelmedim. Tek istediğim şey başarı" dedi.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, sezonun son maçı için sürpriz bir hazırlık içerisinde olduğu ortaya çıktı. Hull Daily Mail'deki habere göre, sezonun kapanışı olacak Nottingham Forest karşılaşmasında stadyuma, Survivor programından bir grup yarışmacıyı getirmeyi planlıyor.

Survivor yarışmasının yapıldığı Dominik'ten uçakla karşılaşma için getirilecek grubun Humberside Havaalanı'nı kullanacakları, maçın ardından Dominik Cumhuriyeti'ne dönecekleri belirtildi. Survivor'dan gelecek grubun, maçın devre arasında seyircilerin karşısına çıkarılmasının beklendiği ifade edildi. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı kulübü Avrupa çapında daha tanınır hale getirmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Bu son organizasyondaki girişime de dikkat çekildi.