2022'de iktidar tarafından konser ve festivallere ideolojik yasaklar getirildi

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Kısıtlamalar iki yıl boyunca müzisyen ve sahne arkasında çalışan müzik emekçilerinin zor zamanlar geçirmesine neden olmuştu. Salgının etkileri 2022’nin ilk aylarına kadar sürerken genel yaşamı etkileyen kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırıldı. Ancak önceden saat 02.00’de başlayan müzik yasağı, salgında önce 24.00’e çekildi. Tepkiler sonrası iktidar yasağı saat 01.00’de başlatmaya karar verdi. Bu yıl, maske takmak dahil bütün kısıtlamalar kaldırılırken tek kalan “müzik yasağı” oldu. Buna da halkın büyük bir çoğunluğu tepki gösterdi. Müzisyenler ve müzikseverler hâlâ yasağın eski hale getirilmesi için çabalıyor.

(Gülşen ağustos ayında tutuklanmıştı.)

YAŞAM TARZINA MÜDAHALE

AKP’nin “olağanüstü hal” uygulamalarını andıran konser ve festival yasakları da bu yıl zirveye çıktı. Geçen yıllarda Anadolu’nun birçok şehrinde düzenlenen festivaller, ne olduysa bu yıl “sakıncalı” hale geldi. Vali ve kaymakam lıkların bazıları inisiyatif kullanıp birçok konser ve festivali gerçekleşmesine günler kala iptal etti. Bu yasakların arkasından da gerici tarikatlar çıktı. Gerici tarikatların çağrısı, hatta valilik ve kaymakamlıkları ziyaret etmesi sonrası, çoğunluğu Anadolu şehrinde yapılması planlanan etkinliklere yasak getirildi.

İlk olarak mayıs ayında Eskişehir’deki Anadolu Fest, Eskişehir Valiliği tarafından yasaklandı. Aynı ay, Isparta’daki Melek Mosso konseri gericilerin hedefi olduğu için AKP’li belediye konseri iptal etti. Belli bir yaşam tarzını hedef alan bir yasak olması dolayısıyla büyük tepki gelince Melek Mosso bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İstanbul’da düzenlediği Kültür Yolu Festivali’nde sahneye çıktı. Ağustos ayında bu kez uzun yıllardır düzenlenen Zeytinli Rock Festivali birden bire “sakıncalı” oldu ve iptal edildi. Yapıldığı bölgeye ekonomik katkı da sağlayan festivalin bazı gericilerin talebiyle Burhaniye Kaymakamlığı tarafından yasaklanması yoğun eleştirilere neden oldu. Biletleri aylar öncesinden çıkan konser ve festivallerin kısa süre kala iptal edilmesi organizasyon şirketlerini de zora soktu. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet yasaklara ağır tepkiler gösterdi.

DERTLERİ İÇKİ VE KONAKLAMA

Tunceli’de Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Zonguldak’ta Kozlu Müzik Festivali, Balıkesir’de Kazdağı Ekoloji Festivali, Ankara’da ODTÜ Bahar Şenliği, Muş’ta Metin & Kemal Kahraman konseri, Bursa’da İlkay Akkaya konseri, Pendik Belediyesi’nin Niyazi Koyuncu konseri, Trabzon’da Apolas Lermi konseri, Muğla’da Milyon Fest ve Çağdaş Fest iptal edilen etkinlikler arasında yer aldı.

Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği müzik festivali de açılışını yapacağı gün Nilüfer Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Eski Kadıköy Kaymakamı böylece Nilüfer’e geçiş yapar yapmaz konser ve festival yasaklarına başlamış oldu. Asıl derdin ideolojik olduğu ve içki satışı ile konaklama nedeniyle iptallerin yaşandığı iddia edilirken aynı tarihlerde başka bir organizasyonun Bursa’da kamplı etkinlik düzenlediğinin ortaya çıkması sonrası Nilüfer Müzik Festivali’nde de konaklamaya izin verildi, içki yasağı ise devam etti.

(Tarkan)

TARKAN DAMGA VURDU

2022’nin başlarında Sezen Aksu, 2017’de yazdığı bir şarkı nedeniyle linç kampanyasının hedefi oldu. Linçlere şiirle yanıt veren Aksu’nun şiiri onlarca dile çevrilerek dünyaya yayıldı.

Tarkan’ın şubat ayında yayımladığı “Geççek” şarkısı uzun süre konuşuldu. Sözleri politik olarak algılanan şarkı, sosyal medyada gündem yarattı, 24 saatte 10 milyon kez dinlendi, dünyada en çok dinlenen ikinci şarkı oldu. Tarkan şarkıyı koronavirüs salgını için yazdığını açıkladı.

Tarkan’ın 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşu için verdiği halk konseri de olay yarattı. Uzun zaman sonra sahneye çıkan Tarkan’ı izlemek için yüz binlerce müziksever Gündoğdu Meydanı’na akın etti.