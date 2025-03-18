2026 Oscar Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Ünlü komedyen, 15 Mart 2026’da düzenlenecek Oscar töreninde yeniden sunuculuk yapacak. Absürt komedi tarzıyla tanınan O’Brien, esprili açıklamasıyla şimdiden gündem oldu.

2026 Oscar Ödülleri'nin sunucusu belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:50

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 15 Mart 2026’da düzenlenecek 98. Oscar Ödülleri töreninin sunuculuğunu ünlü komedyen Conan O’Brien’ın üstleneceğini duyurdu.

Bu yıl gerçekleşen Oscar töreninde de sunuculuk yapan O’Brien, absürt komedi tarzı ve kendisiyle dalga geçen esprileriyle tanınıyor. 28 yıllık televizyon kariyerine 2021’de son veren O’Brien, daha sonra "Conan O’Brien Must Go" adlı seyahat programıyla ekranlara geri dönmüştü.

Başarılı komedyen, kariyeri boyunca 31 kez Emmy ödülüne aday gösterilmiş ve 5 kez kazanmıştı.

 

Academy CEO'su Bill Kramer ve Academy Başkanı Janet Yang, O’Brien’ın Oscar sahnesine dönüşünü duyururken, ünlü komedyen de esprili bir açıklamada bulundu:

“Gelecek yıl Oscar'lara ev sahipliği yapmamın tek nedeni, Adrien Brody'nin konuşmasını bitirdiğini duymak istiyorum.”


Etiketler: #Oscar Ödülleri #Oscar #Conan O’Brien

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