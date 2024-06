21 yıl sonra geri dönüyor: 'Çılgın Cuma 2' filminden ilk fotoğraf

Mary Rodgers’ın 1972 tarihli aynı adlı kitabından uyarlanan ve çok tuhaf bir cuma günü bedenlerini değiştiren ayrı düşmüş bir anne-kız çiftinin etrafında dönen 2003 yapımı "Çılgın Cuma" (Freaky Friday) filminin devamı geliyor. Elyse Hollander’ın senaryosunu yazdığı "Çılgın Cuma 2" için yıllar sonra bir araya gelen Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan sete çıktı.

Walt Disney Stüdyoları tarafından paylaşılan fotoğrafta "Colemanlar geri döndü ve 2025'te sinemalara geliyor! Çılgın Cuma'nın devam filmi artık yapım aşamasında" ifadeleri kullanıldı.

21 yıl sonraki devam filminde Lohan Anna karakterine, Curtis ise Tess Coleman karakterini yeniden canlandıracak.

The Colemans are back and coming to theaters in 2025! The sequel to Freaky Friday is now in production! pic.twitter.com/0PfBycJRzi