21 yıl sonra geri dönüyor: 'Çılgın Cuma 2' filminden ilk fotoğraf

Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan, "Çılgın Cuma"nın devam filmi için 21 yıl sonra bir araya geldi. Çekimleri başlayan "Çılgın Cuma 2"den ilk set karesi paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 13:31
21 yıl sonra geri dönüyor: 'Çılgın Cuma 2' filminden ilk fotoğraf
Abone Ol google-news

Mary Rodgers’ın 1972 tarihli aynı adlı kitabından uyarlanan ve çok tuhaf bir cuma günü bedenlerini değiştiren ayrı düşmüş bir anne-kız çiftinin etrafında dönen 2003 yapımı "Çılgın Cuma" (Freaky Friday) filminin devamı geliyor. Elyse Hollander’ın senaryosunu yazdığı "Çılgın Cuma 2" için yıllar sonra bir araya gelen Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan sete çıktı.

Walt Disney Stüdyoları tarafından paylaşılan fotoğrafta "Colemanlar geri döndü ve 2025'te sinemalara geliyor! Çılgın Cuma'nın devam filmi artık yapım aşamasında" ifadeleri kullanıldı.

21 yıl sonraki devam filminde Lohan Anna karakterine, Curtis ise Tess Coleman karakterini yeniden canlandıracak. 



Jamie Lee Curtis haberleri lindsay lohan haberleri Çılgın Cuma haberleri

İlgili Haberler

‘Halloween’ Jamie Lee Curtis’siz olmaz

‘Halloween’ Jamie Lee Curtis’siz olmaz
Lindsay Lohan ile Prens Salman aşk mı yaşıyor?

Lindsay Lohan ile Prens Salman aşk mı yaşıyor?
Hollywood yıldızı Lindsay Lohan'a anne yumruğu

Hollywood yıldızı Lindsay Lohan'a anne yumruğu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler