22. Siemens Türkiye Opera Yarışması'na başvurular başladı

23 Ağustos 2022 Salı, 14:10

"Siemens Türkiye Opera Yarışması" bu yıl hibrit olarak gerçekleştirilecek. Yarışmaya, 5-14 Eylül'de başvurular alınacak. Çevrim içi düzenlenecek ön elemenin ardından, 26- 27 Eylül'de yarı final ve final yapılacak. Seçilecek 5 yarışmacı arasından belirlenen ilk üç isim ise yarışmanın galasının yapılacağı 28 Eylül'de açıklanacak.

Yarışma gençlerin potansiyelini geliştirmesine destek olurken, Türkiye'nin sesini yurt dışında duyurmaya katkı sunmayı da hedefliyor.