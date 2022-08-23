22. Siemens Türkiye Opera Yarışması'na başvurular başladı

Türkiye'deki opera sanatçılarını dünya sahneleri ile tanıştırmak amacıyla 1998'den itibaren düzenlenen "Siemens Türkiye Opera Yarışması", Kovid-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından sanatseverlerle buluşacak.

AA
23 Ağustos 2022 Salı, 14:10
22. Siemens Türkiye Opera Yarışması'na başvurular başladı
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"Siemens Türkiye Opera Yarışması" bu yıl hibrit olarak gerçekleştirilecek. Yarışmaya, 5-14 Eylül'de başvurular alınacak. Çevrim içi düzenlenecek ön elemenin ardından, 26- 27 Eylül'de yarı final ve final yapılacak. Seçilecek 5 yarışmacı arasından belirlenen ilk üç isim ise yarışmanın galasının yapılacağı 28 Eylül'de açıklanacak.

Yarışma gençlerin potansiyelini geliştirmesine destek olurken, Türkiye'nin sesini yurt dışında duyurmaya katkı sunmayı da hedefliyor.


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