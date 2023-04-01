25. İzmir Kitap Fuarı
İzmir’de bir şölene; iki güzel arkadaşın, “çocuklarla kitaplar”ın yoğun buluşmasına da sahne olan İzmir Kitap Fuarı, salgın yüzünden verilen aranın ardından, 11-19 Mart tarihleri arasında düzenlendi. Üç yıl süren salgın, her geçen gün daha da bozulan ekonomi, 11 ilimizi yıkıp geçen, on binlercemizi hayattan koparan yersarsıntısı...
İzmir’de bir şölene; iki güzel arkadaşın, “çocuklarla kitaplar”ın yoğun buluşmasına da sahne olan İzmir Kitap Fuarı, salgın yüzünden verilen aranın ardından, 11-19 Mart tarihleri arasında düzenlendi. Üç yıl süren salgın, her geçen gün daha da bozulan ekonomi, 11 ilimizi yıkıp geçen, on binlercemizi hayattan koparan yersarsıntısı...
Oysa çoğunlukla çocuklarımızın bayramı 23 Nisan’ı da içine alan bir zaman diliminde koşardı çocuklarımız kitaplara... İzmir’in kalbinde, Kültürpark’ta yaşanırdı bu şölen... Ve paramız, harçlıklarımız daha çok kitap alabilmemize yeterdi.
Bunca olumsuzluğa, “keşke kimse özellikle de çocuklar hiç kitap okumasa anlayışları”na karşın 25. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nı yine doldurdu çocuklarımız, gençlerimiz, anne babalar, okurlar...
TÜYAP’ın; fuarın Onur Konuğu Veysel Çolak’a “şükran armağanı” olarak sunduğu “Bir İnsan, Bir Şair, Bir Şiir Militanı Veysel Çolak” adlı yapıtı yayıma, Aslıhan Tüylüoğlu ve Özgen Kılıçarslan Danyalhazırladı.
Fuardan geriye çocukların kitapların üstüne düşen ışıltılı bakışları, kucakladıkları kitaplarla gülümsemeleri kaldı.
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