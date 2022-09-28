28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:03

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafında yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı 25 Ekim'de, bir Moliere uyarlaması olan "Kibarlık Budalası Remix" ile gerçekleştirilecek. Oyun, 25 ve 26 Ekim'de saat 20.00'de Maximum UNIQ Hall'da izlenebilecek ve seyirci oyun sırasında sosyal medya paylaşımı yapmaya teşvik edilerek geleneksel seyir kurallarının dışına çıkılacak.

Festival programında "Moliere'in 400. Yılı" teması altında, ünlü yazarın eserlerinin çağdaş uyarlamalarından 358 yıl sonra ilk kez sansürsüz sahnelenecek orijinal hali, sinema yönetmenleri M.Caner Alper ve Mehmet Binay'ın ilk tiyatro oyunu ve dünyanın en köklü tiyatro topluluğu Comedie-Française'in bu yıla özel yapımları yer alıyor.

CAMEKAN TİYATRO

Molière’in Kibarlık Budalası oyunundan

Uyarlayan: M.Caner Alper

Yöneten: M.Caner Alper & Mehmet Binay

Yönetmen Yardımcısı: Meltem Toksoy

Sahne Tasarımı: Kaan Güreşçi

Işık ve Ses Tasarımı: İbrahim Kandemir

Kostüm Tasarımı: Belma Özdemir

Saç Tasarımı: Fatih Balcı

Koreografi: Sibel Erdenk

Müzik: DJ Aslı Köse

Oynayanlar: Burak Altay, Mustafa Kırantepe, Kadir Çermik, Zeynep Anacan, Seyhan Arman, Aslı İnandık, Nurhan Özenen, Halil İbrahim Kurum, Berkay Akın, Oya Ünal ve Nergis Öztürk

Moliere'e özel bir bölüm ayıran festival ayrıca Türkiye'den ve yurt dışından 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor. Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde 25 Ekim-26 Kasım arasında tiyatroseverlerle buluşacak festivalin detaylı programına "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.