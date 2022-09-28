"26. İstanbul Tiyatro Festivali"nde Moliere doğumunun 400. yılında oyunlarıyla anılacak
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 26. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali" kapsamında Fransız oyun yazarı Jean-Baptiste Poquelin, bilinen adıyla Moliere'in 400. doğum yılı kutlanacak. 26. İstanbul Tiyatro Festivali Kibarlık Budalası Remix ile uzun süre akıllardan çıkmayacak, muhteşem bir açılış yapacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafında yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı 25 Ekim'de, bir Moliere uyarlaması olan "Kibarlık Budalası Remix" ile gerçekleştirilecek. Oyun, 25 ve 26 Ekim'de saat 20.00'de Maximum UNIQ Hall'da izlenebilecek ve seyirci oyun sırasında sosyal medya paylaşımı yapmaya teşvik edilerek geleneksel seyir kurallarının dışına çıkılacak.
Festival programında "Moliere'in 400. Yılı" teması altında, ünlü yazarın eserlerinin çağdaş uyarlamalarından 358 yıl sonra ilk kez sansürsüz sahnelenecek orijinal hali, sinema yönetmenleri M.Caner Alper ve Mehmet Binay'ın ilk tiyatro oyunu ve dünyanın en köklü tiyatro topluluğu Comedie-Française'in bu yıla özel yapımları yer alıyor.
CAMEKAN TİYATRO
Molière’in Kibarlık Budalası oyunundan
Uyarlayan: M.Caner Alper
Yöneten: M.Caner Alper & Mehmet Binay
Yönetmen Yardımcısı: Meltem Toksoy
Sahne Tasarımı: Kaan Güreşçi
Işık ve Ses Tasarımı: İbrahim Kandemir
Kostüm Tasarımı: Belma Özdemir
Saç Tasarımı: Fatih Balcı
Koreografi: Sibel Erdenk
Müzik: DJ Aslı Köse
Oynayanlar: Burak Altay, Mustafa Kırantepe, Kadir Çermik, Zeynep Anacan, Seyhan Arman, Aslı İnandık, Nurhan Özenen, Halil İbrahim Kurum, Berkay Akın, Oya Ünal ve Nergis Öztürk
Moliere'e özel bir bölüm ayıran festival ayrıca Türkiye'den ve yurt dışından 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor. Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde 25 Ekim-26 Kasım arasında tiyatroseverlerle buluşacak festivalin detaylı programına "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.
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