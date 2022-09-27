Tiyatro Frankfurt yeni sezonu "Aşkımızın Son Durağı" oyunuyla açtı

27 Eylül 2022 Salı, 16:26

Tiyatro Frankfurt'tan yapılan açıklamaya göre, Ferhan Şensoy'un kaleme aldığı, anısına sahnelenen oyunun gösterimine, Frankfurt Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Satı Civelek ve Kültür Ataşesi Ahmet Alemdar da katıldı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Kamil Kellecioğlu'nun üstlendiği oyunda Kellecioğlu'nun yanı sıra Çiğdem Spickermann, Haydar Akarsu, Ergin Düzgün, Hande Uluöz Saraçoglu, Aytaç Saraç ve Aysel Fetullayeva rol alıyor.

Yeni sezonda Avrupa'da ve Türkiye'de de sahnelenmesi planlanan oyunun kostümlerini Tomris Kuzu, müziklerini Can Atilla, sahne tasarımını Hannan Aslan ve ışık tasarımını M. Hüseyin Özcan hazırladı.

Venüs Bekar'ın çevirisiyle Almanca üst yazıyla gösterilen oyunun bir sonraki gösterisi ise 3 Aralık'ta yine Frankfurt Gallus Theater'da yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, oyuna dair şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Ferhan Şensoy'u Frankfurt'ta bir kez daha yaşattığımız için çok mutluyuz. Özellikle pandemi süreci, uzak kaldığımız tiyatronun bize ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi. Seyircimizle buluşmayı özlemişiz, seyircimizle duygusal bir bağ kurduk, bu çok kıymetli. Tiyatro hayatımızın bir parçası, olmazsa olmazımız. Şimdi Frankfurt'un Türkçe konuşan tiyatrosu olarak daha çok seyirciye ulaşmak için daha çok çalışacağız. Ayrıca desteklerinde dolayı Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst ve Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğuna şükranlarımızı sunuyoruz."