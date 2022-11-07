26. Uluslararası Ankara Caz Festivali başladı
26. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin açılışı yapıldı. Özel konserler, söyleşiler ve ücretsiz etkinliklerin yer alacağı festivalde, başkentliler sanatla dolu 10 gün geçirecek
Caz Derneği tarafından, "Caz İklimi" temasıyla bu yıl 26'ncısı düzenlenen festivalin açılışı bir otelde gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Caz Derneği Başkan Yardımcısı Fatmagül Çıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen festivalin, on gün boyunca Ankara'nın farklı noktalarında müzik severlerle buluşacağını ifade etti.
Çıra, dernek olarak Uluslararası Bodrum Caz Festivali ve Uluslararası Ankara Caz Festivali olarak iki büyük festival düzenlediklerini dile getirdi. Festivalin her sene bir temayla yapıldığını belirten Caz Derneği Başkan Yardımcısı Çıra, bu yıl temanın "Caz İklimi" olduğunu söyledi.
Ağırlıklı olarak Ankara gruplarına yer verilen festivalde, "Caz İklimi" teması kapsamında, uluslararası katılımcılar için daha az uçuş, daha az seyahat ve daha az karbon ayak izinin olması amaçlandı.
26. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında, 16 Kasım'a kadar Ankara'nın çeşitli mekanlarında sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. Özel konserler, söyleşiler ve ücretsiz etkinliklerin yer alacağı festivalde, başkentliler sanatla dolu 10 gün yaşayacak.
Festival programına, "www.cazdernegi.org" internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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