Akbank Caz Festivali'ne 15 bin müziksever katıldı

13 Ekim 2022 Perşembe, 14:40

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, cazın farklı ritimlerini ve renklerini içeren zengin programıyla Akbank’ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden biri olan festival, 15 bin müzikseveri ağırladı.

Abdullah Ibrahim, Aga B, Alp Ersönmez, Burhan Öçal ve Istanbul Jazz Ensemble, Can Tutuğ, Çağıl Kaya, Dans Dans, Dilek Sert Erdoğan, Eda AND, Efe Demiral Trio, Eren Turgut ve Mertcan Bilgin, Emma-Jean Thackray, Emma Rawicz Quartet, Fatih Erkoç Jazz Project, Gonzalo Rubalcaba ve Aymee Nuviola, HÜM, İmer Demirer Quartet, Ayşe Gencer ve Sibel Köse, Júlio Resende Fado Jazz Ensemble, Kamucan Yalçın Duo, Maffy Falay Tribute Band, Nihal Saruhanlı, Barış Demirel, Oded Tzur Quartet, Ofer Mizrahi Trio, Portico Quartet, Progressive Balkan Wedding Orchestra by Kolektif İstanbul, Rana Bulut ve Efe Erdem, Ravi Coltrane, Sedef Erçetin Quartet, Sercan Debelec Quintet, Tenderlonious, Volkan Öktem ve Wonju Lee Quintet festivalde sahne alan sanatçı ve gruplar arasında yer aldı.

Festival programında klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik ve dünya müziğinin farklı projeleri de yer aldı.

Caz müziğini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan festivalde çocuk atölyeleri de düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Yeni Medya Çağında Görsel ve İşitsel Deneyimler", "Dinleme Kulübü: Şehrin Sokaklarında Yürüken Dinleyeceğin Bir Parça", "Zamanın Unuttuğu İsimler", "Dur! Dinle!: Japonya'da Caz ve Jazu Kissa" ve "Antik Çağ'da Kadın ve Müzik" başlıklarında söyleşiler gerçekleştirildi.