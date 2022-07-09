29. İstanbul Caz Festivali, Melody Gardot konseriyle sona erdi
Festivalin kapanışına yakışır şekilde, cazın romantik ve melankolik sesi Melody Gardot 7 Temmuz akşamı, Harbiye Açık Hava sahnesindeydi.
En son 25. İstanbul Caz Festivali’nde sahnedeyken seyirciyle sohbetlerinde Gezi’den girmiş, demokrasiden çıkmış, izleyici ile gayet politik ve esprili bir ilişki kurmuştu. Melody, bu kez çok romantikti. Şarkı seçimleri de öyle. Hatta izleyicilerden biri yüksek sesle şarkı isteyerek, o meşhur yorumuyla “Your Heart Is As Black As Night” diye seslenince, “Yüreğim artık karanlık değil”, dedi. Belli ki âşık olmuş. Ama ardından da ekledi: “Kalbim sizin sevginizle doldu.”
Melody Gardot ile neredeyse 10 yıl önce ilk kez konser sonrası tanışma şansı yakaladığımda nefis bir iltifat duymuştum dilinden: “Benim gibi delisin, seni çok sevdim.” Ben de deliliğine bayılıyordum açıkçası sahnede ama bu kez o delilik yerini saf bir romantizme bırakmış. Pandemi ile ilgili olarak; “Sanki dünya bize cezalısınız, odanıza gidin” der gibiydi esprisi yapan Gardot, bu arada şarkılarını iki hafta içinde yazdıkları bir albüm tamamlamış: “Entre eux deux”.
Piyanisti Philippe Powell ile kaydettiği yeni albümünden “The Foolish Heart Could Love You” ve orijinalinde eski bir Brezilya şarkısı olan “Samba Em Preludio” şarkılarını da İstanbul izleyicisiyle ilk kez paylaştı Melody. Konserin açılışında üç müzisyen Afrika ritimleriyle çok enerjik bir başlangıç yaparken gecenin devamı melankoli ve yumuşak şarkılar oldu.
MELANKOLİK, ROMANTİK
Piyano, perküsyon, saksafon ve kontrabas olmak üzere dört virtüöz müzisyen sahnede olduysa da gecenin büyük bölümünde minimal bir piyano eşliğinde yer yer saksofon da eşlik ederek aşk gibi bir gece yaşattı Melody. Ne var ki gecenin sonunda Brezilya müzikleri ve cazla harmanlanan bir şenlik de yaşattı, hatta şarkı da söyletti hepimize. Dört dörtlük bir yıldızla, bir caz festivali daha sona erdi.
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