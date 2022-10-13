Uluslararası Trakya Caz Festivali Thrace Quartet konseriyle başladı
Edirne'de, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, Thrace Quartet konseriyle başladı.
Edirne Büyük Sinagog’da bu yıl ilki gerçekleşen festivalin açılışında Serkan Çağrı, Tuluğ Tırpan, Mehmet Akatay ve Guy Bernfeld'dan oluşan Thrace Quartet sahne aldı.
Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" eserinin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı eserleri seslendiren grubu müzikseverler ilgiyle dinledi.
Festivalde Anıl ve Batuhan Şallıel de müzikal projeleri "Şallıel Bros" ile sahne aldı.
Caz ve popüler müzik sahnesinin genç yetenekleri Anıl Şallıel ve Batuhan Şallıel dünyaca ünlü caz müzisyenleri ile aynı sahneyi paylaşan Şallıel Bros, Trakya Jazz Festivali kapsamında ile 12 Ekim’de Edirne Büyük Sinagog’unda müzikseverler ile buluşuyor.
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