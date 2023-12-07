27. Aydın Doğan Ödülü, Antakya Medeniyetler Korosu'na verildi

Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:08

Güncelleme: 07.12.2023 - 13:08

Aydın Doğan Vakfı, her yıl kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda öne çıkan kişi veya kurumlara verdiği Aydın Doğan Ödülü'nü bu yıl Antakya Medeniyetler Korosu'na takdim etti. İstanbul Valisi Davut Gül ve Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan, ödülü Koro Şefi Yılmaz Özfırat'a sundu.

TÖRENE İLGİLİ İSİMLER KATILDI

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Berna Yılmaz, Altan Öymen, Cavit Kavak, Namık Kemal Zeybek, Ekmeleddin İhsanoğlu ve eşi Füsun İhsanoğlu, Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, Hüsnü Özyeğin ve Ayşe Özyeğin, Ali Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Özilhan, Halis Komili ve eşi Alev Komili, Ömer Aras, Sedat Aloğlu ve eşi Yasemin Aloğlu, Erol Bilecik ve eşi Ayşe İnci Bilecik gibi iş, sanat, siyaset ve medya dünyasından önemli isimler katıldı.

AYDIN DOĞAN VAKFI'NIN MİSYONU VE ÖDÜL KRİTERLERİ

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Aydın Doğan Ödülleri'nin Türkiye'de bilim, kültür, sanat ve fen alanlarında iz bırakmış kişilere takdir ve minnet ifadesi olarak verildiğini vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu felsefesine atıfta bulunan Yalçındağ, ödüllerin Türkiye'nin geleceğini inşa edebilecek gençlere örnek olma misyonunu taşıdığını belirtti.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU'NUN BAŞARILARI VE TEMSİL YETENEĞİ

Arzuhan Doğan Yalçındağ, Antakya Medeniyetler Korosu'nun, dinler arası diyalog, kültürlerarası iletişim ve hoşgörü gibi değerleri müzik aracılığıyla başarıyla yansıttığını ifade etti. Koronun, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini yansıtan bir ayna olduğunu ve bu özellikleriyle Aydın Doğan Ödülü'nü hak ettiğini vurguladı.

KORO ŞEFİ'NİN TEŞEKKÜRÜ

Antakya Medeniyetler Korosu'nun şefi Yılmaz Özfırat, ödül aldıkları için duydukları memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti. Törenin ardından kısa bir konser veren koro, depremlerde kaybettikleri arkadaşları anısına şarkılar seslendirdi.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU'NUN BAŞARILARI VE TOPLUMSAL ETKİSİ

Hatay'da 2008'de kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, 3 dine mensup 100 kadın ile 100 erkek üyeden oluşuyor. Şimdiye kadar farklı ülkelerde ve şehirlerde 2 binden fazla konser veren koro, dinler arası hoşgörüyü ve kültürlerarası iletişimi müzik aracılığıyla başarıyla temsil ediyor.