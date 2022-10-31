29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bulgaristan’da piyano resitali ile kutlandı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 08:47

Sofya’da konservatuvarda eğitim gören Türk yetenek Doğaç Bezdüz, Şehir Sanat Galerisi salonunda, Ferruccio Busoni, Bach, Mozart, Liszt, Chopin ve Rahmaninov’un eserlerinden oluşan derleme sundu. Bezdüz, konserinin sonunda Türk bestecilerin eserlerine de yer verdi.

Konseri müzikseverler, sanat ve kültür dünyası temsilcileri ve çok sayıda büyükelçi de izledi.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Burgaz ve Filibe başkonsoloslukları ile birlikte Cumhuriyetin 99. yıl dönümü dolayısıyla zengin kültürel etkinlikleri ile iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulundu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 31 Ekim’de Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.