29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bulgaristan’da piyano resitali ile kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bulgaristan'da Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin desteği ile klasik müzik eserlerinden oluşan piyano konseri ile kutlandı.
Sofya’da konservatuvarda eğitim gören Türk yetenek Doğaç Bezdüz, Şehir Sanat Galerisi salonunda, Ferruccio Busoni, Bach, Mozart, Liszt, Chopin ve Rahmaninov’un eserlerinden oluşan derleme sundu. Bezdüz, konserinin sonunda Türk bestecilerin eserlerine de yer verdi.
Konseri müzikseverler, sanat ve kültür dünyası temsilcileri ve çok sayıda büyükelçi de izledi.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Burgaz ve Filibe başkonsoloslukları ile birlikte Cumhuriyetin 99. yıl dönümü dolayısıyla zengin kültürel etkinlikleri ile iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulundu.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 31 Ekim’de Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- O özellikler iptal edildi!
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- Benzine büyük zam yolda