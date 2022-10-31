29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bulgaristan’da piyano resitali ile kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bulgaristan'da Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin desteği ile klasik müzik eserlerinden oluşan piyano konseri ile kutlandı.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 08:47
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bulgaristan’da piyano resitali ile kutlandı
Abone Ol google-news

Sofya’da konservatuvarda eğitim gören Türk yetenek Doğaç Bezdüz, Şehir Sanat Galerisi salonunda, Ferruccio Busoni, Bach, Mozart, Liszt, Chopin ve Rahmaninov’un eserlerinden oluşan derleme sundu. Bezdüz, konserinin sonunda Türk bestecilerin eserlerine de yer verdi.

Konseri müzikseverler, sanat ve kültür dünyası temsilcileri ve çok sayıda büyükelçi de izledi.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Burgaz ve Filibe başkonsoloslukları ile birlikte Cumhuriyetin 99. yıl dönümü dolayısıyla zengin kültürel etkinlikleri ile iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulundu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 31 Ekim’de Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.


29 Ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bulgaristan konser

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler