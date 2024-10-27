29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Yayınlanma: 27.10.2024 - 22:14

Güncelleme: 27.10.2024 - 22:14

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenecek olan konserler ile kutlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan konserin dışında Mamak ve Etimesgut'ta da gerçekleştirilecek olan konserlere ücretsiz bir şekilde katılım sağlanabilecek. İşte Ankara'da düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri...

Ankara Büyükşehir Belediye'si tarafından Atatürk Orman Çiftliği'nde Ebru Gündeş konseri gerçekleştirilecek. Konser 29 Ekim Salı günü, saat 19.30'da düzenlenecek.

Etimesgut Belediyesi tarafından Türk Beyleri Kent Meydanı'nda 29 Ekim Salı günü saat 19.00 Işın Karaca konseri düzenlenecek.

Mamak Belediyesi'nde yurttaşlar 17.30'da başlayacak olan Cumhuriyet Korteji'nin ardından 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi'nde Sak Odeon Cumhuriyet Orkestrası ile buluşacak.