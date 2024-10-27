29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen konserler bu sene de devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da pek çok belediye yurttaşları için ücretsiz konserler düzenleyecek. 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan konserlere yurttaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. İşte 29 Ekim 2024 ücretsiz konserleri...

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 20:49
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Adalar - Atatürk Korosu, DJ Suat Ateşdağlı Konseri

Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.23

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Avcılar - Sıla, Ali Altay Konseri

Ambarlı Sahil İspark - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Bakırköy - Simge 

Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Bayrampaşa - Haluk Levent, Emrah Karaduman Konseri

Adapark Amfi Tiyatro - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 22.30 (Haluk Levent)

Adapark Amfi Tiyatro - 29 Ekim Salı günü, saat 21.30 (Emrah Karaduman)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu - Athena Konseri

Barbaros Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Beykoz - Yonca Lodi, Gökhan Tepe Konseri

Küçüksu Çayırı - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 20.30 (Yonca Lodi)

Tarihi Beykoz Çayırı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30 (Gökhan Tepe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Beylikdüzü - Gökhan Türkmen Konseri

Cumhuriyet Etkinlik Alanı - 29 Ekim Pazartesi günü, saat 21.30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Büyükçekmece - Yüksek Sadakat Konseri 

Albatrod Otopark - 29 Ekim Salı günü, 20.30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Esenyurt - Ece Seçkin Konseri

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Eyüpsultan - Melek Mosso Konseri

Feshane Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Fatih - Hadise, Emir Can İğrek Konseri

Yenikapı Etkinlik Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Gaziosmanpaşa - Ebru Yaşar Konseri

Belediye Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Küçükçekmece - Hande Yener Konseri

Yahya Kemal Beyatlı Gözteri Merkezi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Maltepe - Moğollar Konseri

Maltepe Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Sancaktepe - Aleyna Tilki Konseri

Meydanpark - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Silivri - İlyas Yalçıntaş Konseri

Silivri Sahil - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Şile - Madrigal Konseri

Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Tuzla - Sefo Konseri

Tuzla Sahil, Tören Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

Üsküdar - Duman, Ekin Beril Konseri

Harem Etkinlik Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00

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