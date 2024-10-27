29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen konserler bu sene de devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da pek çok belediye yurttaşları için ücretsiz konserler düzenleyecek. 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan konserlere yurttaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. İşte 29 Ekim 2024 ücretsiz konserleri...
Adalar - Atatürk Korosu, DJ Suat Ateşdağlı Konseri
Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.23
Avcılar - Sıla, Ali Altay Konseri
Ambarlı Sahil İspark - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30
Bakırköy - Simge
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00
Bayrampaşa - Haluk Levent, Emrah Karaduman Konseri
Adapark Amfi Tiyatro - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 22.30 (Haluk Levent)
Adapark Amfi Tiyatro - 29 Ekim Salı günü, saat 21.30 (Emrah Karaduman)
Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu - Athena Konseri
Barbaros Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Beykoz - Yonca Lodi, Gökhan Tepe Konseri
Küçüksu Çayırı - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 20.30 (Yonca Lodi)
Tarihi Beykoz Çayırı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30 (Gökhan Tepe)
Beylikdüzü - Gökhan Türkmen Konseri
Cumhuriyet Etkinlik Alanı - 29 Ekim Pazartesi günü, saat 21.30
Büyükçekmece - Yüksek Sadakat Konseri
Albatrod Otopark - 29 Ekim Salı günü, 20.30
Esenyurt - Ece Seçkin Konseri
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Eyüpsultan - Melek Mosso Konseri
Feshane Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Fatih - Hadise, Emir Can İğrek Konseri
Yenikapı Etkinlik Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00
Gaziosmanpaşa - Ebru Yaşar Konseri
Belediye Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Küçükçekmece - Hande Yener Konseri
Yahya Kemal Beyatlı Gözteri Merkezi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Maltepe - Moğollar Konseri
Maltepe Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Sancaktepe - Aleyna Tilki Konseri
Meydanpark - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Silivri - İlyas Yalçıntaş Konseri
Silivri Sahil - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Şile - Madrigal Konseri
Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Tuzla - Sefo Konseri
Tuzla Sahil, Tören Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Üsküdar - Duman, Ekin Beril Konseri
Harem Etkinlik Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00
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