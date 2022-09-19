4. Uluslararası İzmir Film Festivali sona erdi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:09

Vizyon filmleri ve dizilerinin değerlendirildiği 4. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde internet üzerinden yapılan oylama sonucu dijital platform kategorisinde "Kağıttan Hayatlar" filmi 7 dalda, vizyon filmleri kategorisinde ise "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" 4 dalda ödüle layık görüldü.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen festivalin bu yılki buluşması, Agora Örenyeri'nde düzenlenen Altın Artemis Ödül Töreni ile son buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konak Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festivalde internet üzerinden yapılan oylamaya göre başarılı yapımlar belirlendi.

Açıklamada noter onayıyla 139 ülkeden kullanılan 1 milyon 251 bin oy dağılımında öne çıkan yapımların "Kağıttan Hayatlar", "Dayı: Bir Adamın Hikayesi", "Kulüp" ve "Alpaslan: Büyük Selçuklu" olduğu ifade edildi.

Yarışmada "Kağıttan Hayatlar", dijital platform kategorisinde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 7 dalda ödül aldı. Dijital platform dizilerinde ise "Kulüp", En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Dijital Platform Dizisi olmak üzere 3 ödüle layık görüldü.

Vizyon filmleri kategorisinde "Dayı: Bir Adamın Hikayesi", En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Film ile 4 dalda ödül alırken, "Alpaslan: Büyük Selçuklu" En iyi Erkek Oyuncu ve En iyi Televizyon Dizisi ödülleri ile geceyi tamamladı.

ASİTEM Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Sarıkaya, halkın oylarıyla belirlenen en iyilerin Altın Artemis ödüllerine kavuştuğunu, bu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür borçlu olduklarını bildirdi.