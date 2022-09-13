"3. Esenler Film Günleri", 11 Kasım'da başlayacak

13 Eylül 2022 Salı, 17:57

Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl etkinlik kapsamında sinema dünyasının önemli isimleri ve seçkin yapımlar sinemaseverlerle buluşacak.

Yurt içi ve yurt dışı film festivallerinde öne çıkan filmler ve yan etkinliklerin yer aldığı Film Günleri"nin bu yılki teması "çocuk" olarak belirlendi. Sinema yazarı Suat Köçer'in danışmanlığını üstlendiği programda, başrolde çocukların olduğu filmler ve sinemada çocuk konulu etkinlikler de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

FİLM YAPIM DESTEKLERİ

Bu yıl programına dahil ettiği bölümlerle kapsamını genişleten etkinlikte "Esenler Kısa Film Yapım Desteği" hayata geçirildi.

Kısa film türünde yeni üretimleri desteklemek, geleceğin yapımcı ve yönetmenlerinin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla üç projeye 120 bin lira destek verilecek. Senaryo aşamasındaki projelerin üretimine yardımcı olmak, yönetmen ve yapımcılara proje geliştirme, sunma ve uluslararası festivallere ilişkin eğitimler vererek, sinema sektörüne uzun vadede fayda sağlamayı hedefleyen desteklere başvurular, 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Programla ilgili detaylı bilgiler "www.esenlerfilmgunleri.com" adresinden öğrenilebilir.