30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

ARNAVUTKÖY – OĞUZHAN KOÇ KONSERİ Arnavutköy Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç hayranlarıyla buluşacak. İlçe sakinleri bayram coşkusunu bu konserle doruklarda yaşayacak. Saat & Yer: 20:00 | Arnavutköy Şehir Parkı

BAHÇELİEVLER – PAU KONSERİ Bahçelievler'de 30 Ağustos heyecanı Milli Egemenlik Parkı'nda yaşanacak. PAU’nun sahne alacağı etkinlikte ilçe halkı bayram coşkusunu müzik eşliğinde kutlayacak. Saat & Yer: 20:30 | Milli Egemenlik Parkı

BEYKOZ – BENGÜ KONSERİ Beykoz Sahili, 30 Ağustos akşamı Bengü’nün seslendireceği en güzel şarkılara ev sahipliği yapacak. Binlerce İstanbullunun sahil boyu akın etmesi beklenen dev konser ücretsiz olarak gerçekleşecek. Saat & Yer: 21:00 | Beykoz Sahili Etkinlik Alanı

BÜYÜKÇEKMECE – MELEK MOSSO KONSERİ Güçlü ses yorumuyla milyonların sevgisini kazanan Melek Mosso, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Büyükçekmece'de sahne alarak en sevilen şarkılarını seslendirecek. Saat & Yer: 20:00 | Cumhuriyet Kent Meydanı

ÇATALCA – ELİF SARIYAR & İREM DERİCİ COŞKUSU Çatalca'da kutlamalar dopdolu bir programla gerçekleşiyor. Akşam saatlerinde Elif Sarıyar'ın DJ performansı ile hareketlenecek alan, ardından İrem Derici'nin enerjik konseriyle zirve yapacak. Saat & Yer: 20:30 Elif Sarıyar (DJ Performans) / 22:00 İrem Derici | Mehmetçik Meydanı Festival Sahnesi

EYÜPSULTAN – EMRE AYDIN KONSERİ Rock müziğin dillerden düşmeyen şarkılarına imza atan Emre Aydın, 30 Ağustos akşamı Eyüpsultanlılarla buluşacak. Unutulmaz şarkıların hep bir ağızdan söyleneceği konser Osmanlı Park'ta gerçekleşecek. Saat & Yer: 20:00 | Osmanlı Park

GAZİOSMANPAŞA – YILDIZ TİLBE KONSERİ Gaziosmanpaşa'da Zafer Bayramı coşkusu Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Yıldız Tilbe'nin konseriyle taçlanacak. İlçe halkı en sevilen şarkılara hep birlikte eşlik edecek. Saat & Yer: Gaziosmanpaşa ilçe etkinlik alanı

KADIKÖY – EMRE ALTUĞ KONSERİ Anadolu Yakası'nın gözde buluşma noktalarından Kalamış Atatürk Parkı, 30 Ağustos akşamı Emre Altuğ'un sahnesiyle nostaljik ve eğlenceli anlara sahne olacak. Saat & Yer: 21:00 | Kalamış Atatürk Parkı

MALTEPE – BANDO, MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ VE SELÇUK BALCI KONSERİ Maltepe’de kutlamalar coşkulu bir şekilde planlandı. Saat 20.00'de Maltepe Belediyesi önünden başlayacak Bando Konseri ve Meşaleli Zafer Yürüyüşü’nün ardından, saat 21.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Selçuk Balcı sahne alacak. Saat & Yer: 20.00 Bando Konseri ve Meşaleli Yürüyüş (Maltepe Belediyesi Önü) / 21.30 Selçuk Balcı Konseri (Cumhuriyet Meydanı)

MÜZE GAZHANE – REDD VE YENİ TÜRKÜ SAHNEDE Kültür ve sanatın buluşma noktası Müze Gazhane, 30 Ağustos coşkusunu iki güne yayıyor. 29 Ağustos akşamı Redd, 30 Ağustos akşamı ise Türk müziğinin efsane grubu Yeni Türkü müzikseverlerle buluşacak. Saat & Yer: 29 Ağustos 21:00 Redd / 30 Ağustos 20:30 Yeni Türkü | Müze Gazhane

PENDİK – AHMET ŞAFAK KONSERİ Pendik Sahil Meydanı, Zafer Bayramı'na özel olarak düzenlenen Ahmet Şafak konseriyle sarsılacak. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek konser coşku dolu anlara sahne olacak. Saat & Yer: 21:00 | Pendik Sahil Meydanı

SANCAKTEPE – CEZA KONSERİ Rap müziğin usta ismi Ceza, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sancaktepe Meydan Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Enerjisi yüksek konser binlerce genci bir araya getirecek. Saat & Yer: 21:15 | Meydan Park