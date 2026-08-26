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30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?
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30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

26.08.2026 16:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da İstanbul’da büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen konserler bu sene de devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel İstanbul'da pek çok belediye yurttaşları için ücretsiz konserler düzenleyecek. Sevilen sanatçıların sahne alacağı, her ilçenin kendi programına göre şekillenen 30 Ağustos etkinlikleri...

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

ARNAVUTKÖY – OĞUZHAN KOÇ KONSERİ

Arnavutköy Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç hayranlarıyla buluşacak. İlçe sakinleri bayram coşkusunu bu konserle doruklarda yaşayacak.

Saat & Yer: 20:00 | Arnavutköy Şehir Parkı

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

BAHÇELİEVLER – PAU KONSERİ

Bahçelievler'de 30 Ağustos heyecanı Milli Egemenlik Parkı'nda yaşanacak. PAU’nun sahne alacağı etkinlikte ilçe halkı bayram coşkusunu müzik eşliğinde kutlayacak.

Saat & Yer: 20:30 | Milli Egemenlik Parkı

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

BEYKOZ – BENGÜ KONSERİ

Beykoz Sahili, 30 Ağustos akşamı Bengü’nün seslendireceği en güzel şarkılara ev sahipliği yapacak. Binlerce İstanbullunun sahil boyu akın etmesi beklenen dev konser ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Saat & Yer: 21:00 | Beykoz Sahili Etkinlik Alanı

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

BÜYÜKÇEKMECE – MELEK MOSSO KONSERİ

Güçlü ses yorumuyla milyonların sevgisini kazanan Melek Mosso, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Büyükçekmece'de sahne alarak en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Saat & Yer: 20:00 | Cumhuriyet Kent Meydanı

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

ÇATALCA – ELİF SARIYAR & İREM DERİCİ COŞKUSU

Çatalca'da kutlamalar dopdolu bir programla gerçekleşiyor. Akşam saatlerinde Elif Sarıyar'ın DJ performansı ile hareketlenecek alan, ardından İrem Derici'nin enerjik konseriyle zirve yapacak.

Saat & Yer: 20:30 Elif Sarıyar (DJ Performans) / 22:00 İrem Derici | Mehmetçik Meydanı Festival Sahnesi

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

EYÜPSULTAN – EMRE AYDIN KONSERİ

Rock müziğin dillerden düşmeyen şarkılarına imza atan Emre Aydın, 30 Ağustos akşamı Eyüpsultanlılarla buluşacak. Unutulmaz şarkıların hep bir ağızdan söyleneceği konser Osmanlı Park'ta gerçekleşecek.

Saat & Yer: 20:00 | Osmanlı Park

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

GAZİOSMANPAŞA – YILDIZ TİLBE KONSERİ

Gaziosmanpaşa'da Zafer Bayramı coşkusu Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Yıldız Tilbe'nin konseriyle taçlanacak. İlçe halkı en sevilen şarkılara hep birlikte eşlik edecek.

Saat & Yer: Gaziosmanpaşa ilçe etkinlik alanı

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

KADIKÖY – EMRE ALTUĞ KONSERİ

Anadolu Yakası'nın gözde buluşma noktalarından Kalamış Atatürk Parkı, 30 Ağustos akşamı Emre Altuğ'un sahnesiyle nostaljik ve eğlenceli anlara sahne olacak.

Saat & Yer: 21:00 | Kalamış Atatürk Parkı

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

MALTEPE – BANDO, MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ VE SELÇUK BALCI KONSERİ

Maltepe’de kutlamalar coşkulu bir şekilde planlandı. Saat 20.00'de Maltepe Belediyesi önünden başlayacak Bando Konseri ve Meşaleli Zafer Yürüyüşü’nün ardından, saat 21.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Selçuk Balcı sahne alacak.

Saat & Yer: 20.00 Bando Konseri ve Meşaleli Yürüyüş (Maltepe Belediyesi Önü) / 21.30 Selçuk Balcı Konseri (Cumhuriyet Meydanı)

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

MÜZE GAZHANE – REDD VE YENİ TÜRKÜ SAHNEDE

Kültür ve sanatın buluşma noktası Müze Gazhane, 30 Ağustos coşkusunu iki güne yayıyor. 29 Ağustos akşamı Redd, 30 Ağustos akşamı ise Türk müziğinin efsane grubu Yeni Türkü müzikseverlerle buluşacak.

Saat & Yer: 29 Ağustos 21:00 Redd / 30 Ağustos 20:30 Yeni Türkü | Müze Gazhane

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

PENDİK – AHMET ŞAFAK KONSERİ

Pendik Sahil Meydanı, Zafer Bayramı'na özel olarak düzenlenen Ahmet Şafak konseriyle sarsılacak. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek konser coşku dolu anlara sahne olacak.

Saat & Yer: 21:00 | Pendik Sahil Meydanı

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

SANCAKTEPE – CEZA KONSERİ

Rap müziğin usta ismi Ceza, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sancaktepe Meydan Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Enerjisi yüksek konser binlerce genci bir araya getirecek.

Saat & Yer: 21:15 | Meydan Park

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

ŞİLE – DEMET AKALIN KONSERİ

Şile’de yaz sezonunun ve Zafer Bayramı'nın en büyük kapanış eğlencelerinden biri Demet Akalın konseriyle gerçekleşecek. Festival alanını dolduracak kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik edecek.

Saat & Yer: 21:30 | Festival Alanı

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