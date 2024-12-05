30 yıl sonra yeniden vizyonda... David Fincher klasiği 'Seven' beyazperdeye dönüyor!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 19:12

Güncelleme: 05.12.2024 - 19:12

David Fincher imzalı ve başrollerinde Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın yer aldığı "Seven" yeniden vizyona giriyor. 30 yıl önce beyazperdedeki yerini alan filmi yeniden sinemada izlemek mümkün olacak.

ABD'de 1995 yılında vizyona giren film, Türkiye'de ilk kez 16 Şubat 1996'da vizyona girmişti.

Film, bir taze ve bir tecrübeli dedektifin yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışmasını anlatıyor.

Filmde Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın dışında Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, Leland Orser, Richard Schiff gibi isimler yer alıyor.

30 YIL SONRA YENİDEN SİNEMADA!

Seven filmi ilk yayın tarihinden yaklaşık 30 yıl sonra yeniden vizyona girerek 24 Ocak 2025 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.