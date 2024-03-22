36 yıllık Beetlejuice hasreti sona erdi... İşte vizyon tarihi!

Klasikleşen korku filmi Beetlejuice'un vizyon tarihi belli oldu. 36 yıllık aranın ardından gelecek olan yeni Beetlejuice filmi ilk filmde yer olan oyunculara ek olarak yeni isimlerle beyaz perdedeki yerini alacak...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 20:48
36 yıllık Beetlejuice hasreti sona erdi... İşte vizyon tarihi!
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Michael Keaton'ın unutulmaz karakteri Beetlejuice, 36 yıl sonra tekrar geri dönüyor! Warner Bros. sonunda Tim Burton'ın ikonik korku-komedisi "Beetlejuice"un devam filmi için fragmanı yayımladı. Michael Keaton devam filminde hortlak rolünü yeniden canlandırıyor. "Beetlejuice Beetlejuice" adı verilen devam filmi, 6 Eylül'de beyaz perdede izleyicilerle buluşacak.

Orijinal oyuncu kadrosundan; Winona Ryder ve Catherine O'Hara, Lydia ve Delia Deetz rolleriyle geri dönüyor. Jenna Ortega ise yeni gelen Astrid Deetz karakteriyle bu maceraya katılıyor. Monica Bellucci, Beetlejuice'un karısını canlandırırken, Willem DeFoe öbür dünya polis memuru rolünde. Justin Theroux ise devam filmine yeni bir karakterle katılıyor.

Orijinal "Beetlejuice" filmi, ölen bir çiftin Beetlejuice'un yardımıyla Deetz ailesini yeni evlerinden kovmaya çalışmasını konu alıyordu. Alec Baldwin ve Geena Davis Maitland'leri canlandırırken, Jeffrey Jones, O'Hara ve Ryder Deetz ailesini oluşturuyordu. 

Tim Burton, SAG-AFTRA grevi nedeniyle çekimlerde aylar süren gecikmeler yaşansa da, "Beetlejuice"un devam filmi çekimlerini tamamladığını duyurdu. Burton, bu süreçte yaşanan zorluklara rağmen, çekimlerin neredeyse tamamlandığını ve Eylül ayında izleyicilerle buluşacağını belirtti.


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