4 bin 200 yıl önce yanıp yıkılarak sona eren krallığın yok olma sebepleri araştırılacak

Yayınlanma: 07.07.2024 - 12:48

Güncelleme: 07.07.2024 - 12:48

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgular ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı, "Anadolu tarihinin başladığı yer" olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında yürütülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülüyor.

76. YIL KAZILARI BAŞLADI

Bu yıl 76. yılına giren kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "2024 yılı bizim için çok önemli bir yıl. 75 yılı geride bıraktık, artık 76. yılındayız. 76 yıldır kesintisiz devam eden Kültepe kazıları ve bu sene de çok özel hedeflerimiz var. Kazıların resmi açılışını bu hafta yaptık, Kasım sonlarına kadar devam edeceğiz. 6 ay gibi uzun bir dönem içerisinde kazılarımız gerçekleşecek" dedi.

TARİHE IŞIK TUTACAK BULGULAR

Bu yılki kazılarda özellikle 4 bin 200 yıl önce yanıp yıkılan krallığın sebeplerini araştıracaklarını belirten Prof. Dr. Kulakoğlu, "Kültepe'nin meşhur olduğu Asurlu tüccarlardan önceki dönemlerdeki hali ve yaşam tarzını araştırmak istiyoruz. Bu döneme ait büyük anıtsal yapılar var, ancak bu yapılar yaklaşık 4 bin 200 yıl önce birdenbire yanıp yıkıldı ve krallık sona erdi. Bunun sebeplerini araştırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kazılar sırasında, Anadolu insanının Asurlu tüccarlarla beraber yaşadığı Karum alanında da önemli bulgular elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Kulakoğlu, "Tarihe ışık tutacak verileri toplamaya çalışacağız. Hem maddi hem manevi desteklerle bu kazılara devam ediyoruz. Özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yerel yönetimlerin destekleri çok büyük" şeklinde konuştu.

Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'ndeki bu önemli çalışmalar, bölgenin ve Anadolu'nun tarihine dair önemli bilgileri gün yüzüne çıkaracak gibi görünüyor.