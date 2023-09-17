Biga Yarımadası'nın felsefe ve tarih kokan ören yeri: Assos Antik Kenti

17 Eylül 2023 Pazar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan Behramkale dünyanın sayılı antik kentlerinden olan Assos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapıyor. 150 haneli bir köy olan Behramkale Assos Antik Kenti'ni görmek isteyenler nedeniyle her yıl binlerce turist ağırlıyor.

Öncelikle söylemeliyim ki Assos Antik Kenti her ayrıntısı ile görülüp gezilmesi gereken bir yer. Assos Antik Kenti'ni ziyaret etmeden önce yanınıza bir şişe su almayı unutmayın. Çünkü bol bol su içme ihtiyacı hissedeceksiniz. Assos Antik Kenti'nin birçok girişi var ancak şu an aktif olarak kullanılan tek girişi Aristoteles heykelinin bulunduğu yerde. Bu yüzden antik kenti ziyaret etmeye giderken heykeli konum olarak alırsanız ulaşımınız daha kolay olacak. Ören yerine ulaşmak için Behramkale köyünün dar ve taşlı sokaklarında çok uzun sayılmayan ama biraz rampalı bir yürüyüş gerçekleştireceksiniz. Bu yürüyüş güzergâhınızda sağlı sollu hediyelik eşya tezgâhları sıralanıyor.

Volkanik bir tepenin zirvesine konuşlanan Assos Antik Kenti'ne ulaştığınızda sizi Bizans sarnıçları karşılayacak. M.Ö. 6. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen antik kentte 1800'lü yıllardan bu yana kazı çalışmaları yapılıyor.

ATHENA TAPINAĞI

İhtişamı ile kalıntıların en önemli yapısı Athena Tapınağı. Athena Tapınağı'nın sütunları arasında güneşin batışına şahitlik etmek sizi antikçağ atmosferine götürüyor. Anadolu’da inşa edilen ilk ve tek dor düzenindeki tapınak olan yapı antik kentin en yüksek noktasında bulunuyor. Athena onuruna düzenlenen şenliklerin merkezi olan tapınak şimdilerde fotoğraf meraklıları için bir açık hava stüdyosu haline gelmiş durumda.

Tapınak sütunları arasından muhteşem deniz manzarası izleyebileceğiniz bu tapınak Midilli Adası'nın da hemen karşısında bulunuyor. Doğayla tarihin iç içe geçtiği bu noktada bir süre manzaraya dalıp gitmemek elde değil. İhtişamı ile mest eden tarihi kalıntılar mı yoksa bakmaya doyulamayan Ege Denizi manzarası mı... Ören yerinde gezinti yaparken sık sık bu ikilem arasında kalıyorsunuz.

ANTİK TİYATRO

Antik tiyatroya ulaşmak için kentin içinde batı kapısına inen yolu takip etmelisiniz. Bu yol neredeyse 20 dakika sürüyor. Basamakları inerken hamamları da görüyorsunuz. Batı Kapısı kullanılmadığı için indiğiniz bu yolu tekrar geri dönmeniz gerekiyor. İşte yazının başında tavsiye ettiğim bir şişe su burada çok işinize yarayacak. Biraz yorucu olsa da antik tiyatro heybeti ile görülmeye değer. Oturma alanları denize dönük inşa edilen antik tiyatro yapım tekniği ile Roma dönemi tiyatrosu oluğunu belli ediyor. Kentin güney yamacında bulunan antik tiyatro 5 bin kişilik.

Assos Antik Kenti'nde agora ve nekropolü de görebilirsiniz.

Assos Antik Kenti kelimeler ile anlatmakta zorlanılan bir alan. Arkeoloji ve tarih meraklıları için adeta bir cennet. Tarihi ile, doğası ile, antik mimarisi ile bu kent fazlasıyla görülmeye değer. Antik kenti ziyaret etmeden önce ören yerinin girişinde bulunan Behramkale Murat Hüdavendigar Camisi'ni de ziyaret etmeyi unutmayın. Bol bol yürüyüş gerektiren bu nokta için en güzel ziyaret zamanı bahar ayları. Eğer yazın gidecekseniz akşamüstü saatlerinde ziyaret etmeniz daha iyi bir seçim olacaktır.

Assos Antik Kenti'ne Müze Kart ile giriş yapabilirsiniz.