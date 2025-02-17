40 yıl sonra yeniden... 'Define Avcıları' geri dönüyor

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:36

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:36

Klasiğe dönüşen 1985 yapımı ‘Define Avcıları’ filminin devamı için hazırlıklar başladı. Steven Spielberg ve Chris Columbus'un yapımcı koltuğunda oturacağı devam filminin senaryosunu Potsy Ponciroli’nin kaleme alacağı belirtildi.

Spielberg'ün hikayesinden uyarlanan ve Richard Donner tarafından yönetilen ‘Define Avcıları’, kült bir macera filmi olarak sinema tarihine geçti.

Film, evlerini yıkım tehdidinden kurtarmak isteyen bir grup çocuğun, eski bir hazine haritasını keşfetmesiyle başlayan büyük serüvenini anlatıyordu.