40 yıl sonra yeniden... 'Define Avcıları' geri dönüyor
Define Avcıları'nın devam filmi 40 yıl sonra çekiliyor. Hazırlıkları süren filmin senaristinin de belli olduğu açıklandı.
Klasiğe dönüşen 1985 yapımı ‘Define Avcıları’ filminin devamı için hazırlıklar başladı. Steven Spielberg ve Chris Columbus'un yapımcı koltuğunda oturacağı devam filminin senaryosunu Potsy Ponciroli’nin kaleme alacağı belirtildi.
Spielberg'ün hikayesinden uyarlanan ve Richard Donner tarafından yönetilen ‘Define Avcıları’, kült bir macera filmi olarak sinema tarihine geçti.
Film, evlerini yıkım tehdidinden kurtarmak isteyen bir grup çocuğun, eski bir hazine haritasını keşfetmesiyle başlayan büyük serüvenini anlatıyordu.
Etiketler: #Define Avcıları
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