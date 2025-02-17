40 yıl sonra yeniden... 'Define Avcıları' geri dönüyor

Define Avcıları'nın devam filmi 40 yıl sonra çekiliyor. Hazırlıkları süren filmin senaristinin de belli olduğu açıklandı.

40 yıl sonra yeniden... 'Define Avcıları' geri dönüyor
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:36

Klasiğe dönüşen 1985 yapımı ‘Define Avcıları’ filminin devamı için hazırlıklar başladı. Steven Spielberg ve Chris Columbus'un yapımcı koltuğunda oturacağı devam filminin senaryosunu Potsy Ponciroli’nin kaleme alacağı belirtildi.

Spielberg'ün hikayesinden uyarlanan ve Richard Donner tarafından yönetilen ‘Define Avcıları’, kült bir macera filmi olarak sinema tarihine geçti.

Film, evlerini yıkım tehdidinden kurtarmak isteyen bir grup çocuğun, eski bir hazine haritasını keşfetmesiyle başlayan büyük serüvenini anlatıyordu.

 


Etiketler: #Define Avcıları

İlgili Haberler

Kastamonu'da define avcıları suçüstü yakalandı

Kastamonu'da define avcıları suçüstü yakalandı
Jandarmayı görünce kaçan define avcıları kovalamaca sonrası yakalandı

Jandarmayı görünce kaçan define avcıları kovalamaca sonrası yakalandı
Şanlıurfa'da define avcılarına suçüstü!

Şanlıurfa'da define avcılarına suçüstü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler