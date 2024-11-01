Kastamonu'da define avcıları suçüstü yakalandı
Kastamonu’da define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir grup şahsın araç ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Yakalanacaklarını anlayınca olay yerinden kaçan A.G., H.K., M.K., C.E. ve R.Y. isimli şahıslar, jandarma ekiplerince yakalandı.
İzinsiz kazı yapılan alanda 1 adet jeneratör, 1 adet dedektör, 1 adet uzaklık ölçüm cihazı, 4 adet yön çubuğu ve kazı yapmak için kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #kastamonu
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