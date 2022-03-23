41. İstanbul Film Festivali programı açıklandı

23 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 41. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeniden sinemalara dönen 41. İstanbul Film Festivali, bu yıl 8-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

41. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan programıyla festival takipçileriyle buluşacak. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek.

Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

FESTİVAL AÇILIŞ FİLMİ BELLİ OLDU

41. İstanbul Film Festivali’nin programı 22 Mart Salı sabahı İKSV’nin Konaklama ve Mekân Sponsoru The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.

Festivalin açılışını, dünya prömiyerini Şubat 2022'de Berlin Film Festivali'nde yapan ve En İyi Başrol Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı yapacak.

Köln’de yaşayan komedyen, yazar, sunucu ve oyuncu Meltem Kaptan’ın Rabiye performansı kendisine Berlin Film Festivali'nde En İyi Performans Ödülü'nü getirdi.

ONUR ÖDÜLLERİ KİMLERE GİDECEK?

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek. Sanatçıların ödülleri 7 Nisan gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak Açılış Töreni’nde sunulacak.

17. KÖPRÜDE BULUŞMALAR

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu ve Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 14-15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. OGM Pictures Köprüde Buluşmalar atölye ödüllerinin sahipleri 16 Nisan akşamı yapılacak ödül töreninde duyurulacak. Köprüde Buluşmalar’ın Dizi Atölyesi’nde seçilen bir proje 30 bin TL değerinde OGM Pictures Özel Ödülü’nü almaya da hak kazanacak.

41. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİ

41. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışmalarının kazananları ile FIPRESCI, Seyfi Teoman İlk Film Ödülü ve Genç Usta Ödülü'nü kazanan filmler 19 Nisan Salı akşamı yapılacak 41. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.

ULUSLARARASI YARIŞMA

10 film bu yıl festivalin büyük ödülü Altın Lale için yarışacak. Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü, İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor. Şakir Eczacıbaşı Altın Lale Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine 10 bin euro değerinde, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yönetmene 5 bin euro değerinde para ödülü veriliyor.

41. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer üstleniyor. Bent Hamer başkanlığındaki Uluslararası Yarışma jürisinin diğer üyeleri yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri sanat direktörü Gaia Furrer.

Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler şöyle:

Dağların Denizcisi / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz / Brezilya, Fransa, Almanya, Cezayir

Coma / Bertrand Bonello / Fransa

Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye, Almanya

Rüyalar Diyarı / Land of Dreams / Shirin Neshat, Shoja Azari / ABD

Vortex / Gaspar Noé / Fransa, Belçika, Monako

Leonor Asla Ölmeyecek / Leonor will Never Die / Martika Ramirez Escobar / Filipinler

Hayat Üzerine Bir Film / Feature Film About Life / Dovile Sarutyte / Litvanya, ABD

Gergedan / Rhino / Oleh Sentsov / Ukrayna, Almanya, Polonya

Flux Gourmet / Peter Strickland / İngiltere, ABD, Macaristan

Masumlar / The Innocents / Eskil Vogt / Norveç, İsveç, Danimarka, İngiltere, Fransa, Finlandiya

ULUSAL YARIŞMA

Ulusal Yarışma’da Altın Lale için, yapımı 2021-2022 sezonunda tamamlanan 12 film yarışacak. Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.

41. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Onur Ünlü üstleniyor. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo.

Ulusal Yarışma’da En İyi Film’e verilen Altın Lale ödülünü kazanana İKSV tarafından 200 bin TL verilecek. Anadolu Efes, En İyi Yönetmen ödülüne lâyık görülen isme 50 bin TL verecek. Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 50 bin TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10 biner TL ile ödüllendirilecek.

En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanana Alametholistic tarafından 10 bin TL, jürinin En İyi Özgün Müzik dalında seçtiği film müziğinin bestecisine LU Records tarafından 5 bin TL verilecek. 50. yaşını kutlayacak Milliyet Sanat Dergisi de bu yıl ilk kez verilen En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü kazanacak kişiye 10 bin TL ödül takdim edecek.

Ulusal Yarışma’da yer alan filmler şöyle:

Mukavemet / The Resistance / Soner Caner / Türkiye

Geceden Önce / Before the Night / Ali Kemal Çınar / Türkiye, İtalya

Klondike / Maryna Er Gorbach / Türkiye, Ukrayna

Turna Misali / The Last Birds of Passage / İffet Eren Danışman Boz / Türkiye

Yaban / Tareq Daoud / Türkiye, Fransa

Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel / Türkiye

Zuhal / Nazlı Elif Durlu / Türkiye

Dört Duvar / The Four Walls / Bahman Ghobadi / Türkiye, İngiltere

Çilingir Sofrası / A Night in Four Parts / Ali Kemal Güven / Türkiye

Bana Karanlığını Anlat / Tell Me About Your Darkness / Gizem Kızıl / Türkiye

Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye, Almanya

Kerr / Tayfun Pirselimoğlu / Türkiye, Yunanistan, Fransa

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

Ulusal Belgesel Yarışması'nda bu yıl 8 film ve yarışma dışı 1 film yer alıyor. İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme Discovery+ tarafından 20 bin TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmen Kıvılcım Akay, akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil ve yönetmen Yusuf Emre Yalçın.

Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler şöyle:

Koudelka Aynı Nehirden Geçmek / Koudelka Crossing the Same River / Coşkun Aşar / Türkiye

Crossroads / Mahmut Fazıl Coşkun / Türkiye

Bu Ben Değilim / This is Not Me / Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak / Türkiye

Dermansız / Incurable / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye

Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand / ABD, Türkiye, İspanya

Cadı Üçlemesi 15+ / Witch Trilogy 15+ / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye

Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce / Belçika, Fransa, Hollanda

Yeni Bir Dünya Doğuyor / A New Earth is Rising / Serhat Yüksekbağ / Türkiye

Yarışma dışı

Acı ve Tatlı / Bitter Sweet / Didem Şahin / Türkiye

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenleniyor. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yer alıyor. Jürinin seçtiği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 10 bin TL ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri yapımcı Cihan Aslı Filiz, oyuncu Aslı İnandık ve yönetmen Malaz Usta.

Ulusal Kısa Film yarışmasında yer alan filmler şöyle:

Göl Kenarı / Lakeshore / Aziz Alaca / Türkiye, İran

Plastik Rüya / Plastic Dream / Merve Bozcu / Türkiye

Steve&Steve / Merve Çaydere / ABD

Gece Kuşağı / The Night Generation / Yasemin Demirci / Türkiye

Stiletto / Stiletto: "A Pink Family Tragedy" / Can Merdan Doğan / Türkiye, Almanya

Larva / Volkan Güney Eker / Türkiye

Mahzendeki Köpekler / Your Wild Dogs Want Freedom / Ece Era / Türkiye, Belçika

Belki Bir Gün Gideriz / Maybe We Will Go Someday / İnan Erbil / Türkiye

Lekesiz / Spotless / Ali Ercivan / Türkiye

Our Ark / Deniz Tortum, Kathryn Hamilton / Hollanda, ABD, Türkiye

Fotoğraf Altı / Image Caption / Aylin Kızıl / Türkiye

Babamın Öldüğü Gün / The Day My Father Died / Emre Sefer / Türkiye

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

2012 yılında vefat eden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 30 bin TL ödül veriliyor. Seyfi Teoman İlk Film Ödülü iki yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor.Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca 5 ilk film bu ödüle aday olacak.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film jürisinde yönetmen Nisan Dağ, sinema yazarı, yapımcı Çağıl Bocut ve sinema yazarı film programcısı Ce´dric Succivalli yer alıyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film için yarışacak filmler şöyle:

Turna Misali / The Last Birds of Passage / İffet Eren Danışman Boz

Yaban / Tareq Daoud

Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel

Zuhal / Nazlı Elif Durlu

Bana Karanlığını Anlat / Tell Me About Your Darkness / Gizem Kızıl

FIPRESCI – ULUSLARARASI SİNEMA ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ ÖDÜLÜ

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek.

'BEKLENEN ŞARKI' BEYAZPERDEDE

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta iş birliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarıyor. Sinemaseverler bu yıl Türkiye sinemasının ilk yönetmen kadınlarından Cahide Sonku'nun yapımcılığını üstlendiği, Sami Ayanoğlu ve Orhon M. Arıburnu ile birlikte yönettiği, Cahide Sonku ile Zeki Müren'in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı "Beklenen Şarkı"yı beyazperdede izleyebilecek.

"Beklenen Şarkı"nın Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyası, 10 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Atlas 1948 Sineması'ndaki gala gösteriminde seyirciyle buluşacak.

GENÇ USTALAR

İstanbul Film Festivali'nin geleneksel bölümlerinden, genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin yer aldığı Genç Ustalar bölümü, bu yıl uzun yarışmalı bir bölüme dönüşüyor. Genç Ustalar bölümündeki filmler bu yıl ilk kez festivalin İstanbul'da ikâmet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşturduğu altı kişilik Nespresso Genç Jürisi tarafından değerlendirilecek. Seçilen filmin yönetmenine Nespresso’nun katkılarıyla Genç Usta Ödülü verilecek.

Genç Usta Ödülü, festivalin 19 Nisan akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde verilecek. Festivalin ilk Nespresso Genç Jürisi üyeleri Melisa Aközdoğan, Eren Yiğit Ekici, Emir Mecikoğlu, Alper Tunga Yazgan Mercan, Büşra Gül Ovalı, Öykü Vidinli.

Genç Ustalar’da yarışacak filmler şöyle:

Atlantis / Atlantide / Yuri Ancarani / İtalya, Fransa, ABD, Katar, Rusya, Meksika

Kırılgan / Fragile / Emma Benestan / Fransa

Kuluçka / Hatching / Hanna Bergholm / Finlandiya

Tüyler / Feathers / Omar El Zohairy / Fransa, Mısır, Hollanda, Yunanistan

Olga / Elie Grappe / İsviçre, Fransa, Ukrayna

Motor Sesi / The Noise of Engines / Philippe Grégoire / Kanada

Ovadaki Yangın / Fire on the Plain / Zhang Ji / Çin

Vaatler / Promises / Thomas Kruithof / Fransa

Cennet Gibi / As in Heaven / Tea Lindeburg / Danimarka

Utama / Alejandro Loayza Grisi / Bolivya, Uruguay, Fransa

Değerli Taşlar / Robe of Gems / Natalia López / Meksika, Arjantin

Amparo / Simón Mesa Soto / Kolombiya, İsveç, Katar, Almanya

Yola Devam / Hit the Road / Panah Panahi / İran

Oyun Alanı / Playground / Laura Wandel / Belçika

Sessiz Diyar / Silent Land / Agnieszka Woszczynska / Polonya, Çek Cumhuriyeti, İtalya

RESTROSPEKTİF: SERGIO LEONE

İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümü bu yıl sinemanın en yaratıcı, en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Sergio Leone’ye ayrıldı. İtalyan yönetmen, yapımcı ve senarist Leone’nin çektiği yedi uzun metrajlı film yenilenmiş kopyalarından gösterilecek.

Sergio Leone bölümünde Dolar Üçlemesi ve Bir Zamanlar Üçlemesi olarak anılan klasikler dahil, yönetmenin çektiği 7 uzun metrajlı film yer alıyor.

Rodos Heykeli / The Colossus of Rhodes

Bir Avuç Dolar / A Fistful of Dollars

Birkaç Dolar İçin / For a Few Dollars More

İyi, Kötü ve Çirkin / The Good, the Bad and the Ugly

Bir Zamanlar Batıda / Once Upon a Time in the West

Yabandan Gelen Adam / A Fistful of Dynamite

Bir Zamanlar Amerika / Once Upon a Time in America

17. İSTANBUL BİENALİ

İstanbul Film Festivali, 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında Koç Holding sponsorluğunda yapılacak 17. İstanbul Bienali’nin film programının ilk ayağına da ev sahipliği yapıyor. Bienal küratörleri Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh tarafından bir araya getirilen ve sonbaharda bienal süresince devam edecek film programından bir ön seçki Pera Müzesi’nde gösterilecek. Adını bienalin küratöryel yaklaşımından alan bölümde 2 uzun 3 kısa metrajlı film gösterilecek.

Hiçbir Şey Bilmediğimiz Bir Gece / A Night of Knowing Nothing / Payal Kapadia / Fransa, Hindistan

Vampir - Cuadecuc / Pere Portabella / İspanya

Temel Frekanslar

Dünyalı Dramı / Tellurian Drama / Riar Rizaldi / Endonezya

Dünyayı İyileştirme Yolları / How to Improve the World? / Nguyên Trinh Thi / Vietnam

Çamur Adam / Mud Man / Chikako Yamashiro / Japonya

Festival biletleri 1 Nisan Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr’de satışa çıkacak.