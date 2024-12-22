50 yıl sonra yeniden sahnelendi...

50 yılın ardından tekrar sahneye taşınan "Romeo ve Juliet" operasının prömiyeri yapıldı.

50 yıl sonra yeniden sahnelendi...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 20:11

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) 50 yılın ardından tekrar sahneye taşıdığı ölümsüz aşk hikayesi "Romeo ve Juliet" operasının prömiyeri yapıldı.

William Shakespeare'in ünlü eserinden uyarlanan "Romeo ve Juliet" operasının prömiyeri, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk ile sanatseverlerin katılımıyla Opera Sahnesi'nde yapıldı.

ADOB'un 1975-1976 sezonunda oynamasının ardından 50 yıl sonra Aytaç Manizade rejisiyle Başkentli sanatseverlerle buluşturulan "Romeo ve Juliet" operasının gösterimi öncesi bir konuşma yapan Sağtürk, "Böylesine evrensel hikayeler yalnızca estetik bir deneyim sunmakla kalmaz, toplumlar arasında empati ve anlayış köprüleri kurar, bizleri daha derin bağlarla birbirimize bağlar." ifadesini kullandı.


Etiketler: #Ankara Devlet Opera ve Balesi #Devlet Opera ve Balesi #Romeo ve Juliet

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