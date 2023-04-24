51. İstanbul Müzik Festivali'nin programı belli oldu
İKSV tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, 1-17 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl İstanbul Müzik Festivali'nin 51'incisi düzenlenecek. Borusan Holding'in sponsorluğunda festival 1-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Müzik Festivali'nin programı resmi internet sitesinde belli oldu.
FESTİVAL PROGRAMI
1 Haziran
Tekfen Filarmoni Orkestrası & Jan Lisiecki
Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
2 Haziran
Münih Oda Orkestrası & Nicolas Altstaedt
İş Kuleleri Salonu
3 Haziran
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası & Barbara Hannigan
Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
5 Haziran
Borusan Quartet & Lucienne Renaudin Vary
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
9 Haziran
Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası & Matthias Goerne
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
13 Haziran
Anne-Sophie Mutter & Mutter’s Virtuosi
Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
16 Haziran
Salzburg Mozarteum Orkestrası & Arabella Steinbacher
Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
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