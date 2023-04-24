51. İstanbul Müzik Festivali'nin programı belli oldu

İKSV tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, 1-17 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 18:19
51. İstanbul Müzik Festivali'nin programı belli oldu
Abone Ol google-news

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl İstanbul Müzik Festivali'nin 51'incisi düzenlenecek. Borusan Holding'in sponsorluğunda festival 1-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Müzik Festivali'nin programı resmi internet sitesinde belli oldu. 

FESTİVAL PROGRAMI

1 Haziran 

Tekfen Filarmoni Orkestrası & Jan Lisiecki

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

2 Haziran

Münih Oda Orkestrası & Nicolas Altstaedt

İş Kuleleri Salonu

3 Haziran

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası & Barbara Hannigan

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

5 Haziran

Borusan Quartet & Lucienne Renaudin Vary

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

9 Haziran

Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası & Matthias Goerne

Cemal Reşit Rey Konser Salonu

13 Haziran

Anne-Sophie Mutter & Mutter’s Virtuosi

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

16 Haziran

Salzburg Mozarteum Orkestrası & Arabella Steinbacher

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu


İstanbul Kültür Sanat Vakfı 51. İstanbul Müzik Festivali

İlgili Haberler

12’nci Alaçatı Ot Festivali’ne geri sayım başladı

12’nci Alaçatı Ot Festivali’ne geri sayım başladı
42. İstanbul Film Festivali’nin en iyisi Ayşe Polat’ın yönettiği ‘Kör Noktada’ oldu: Şölen sona erdi

42. İstanbul Film Festivali’nin en iyisi Ayşe Polat’ın yönettiği ‘Kör Noktada’ oldu: Şölen sona erdi
2. Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali başlıyor

2. Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali başlıyor

En Çok Okunan Haberler