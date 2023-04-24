51. İstanbul Müzik Festivali'nin programı belli oldu

Yayınlanma: 24.04.2023 - 18:19

Güncelleme: 24.04.2023 - 18:19

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl İstanbul Müzik Festivali'nin 51'incisi düzenlenecek. Borusan Holding'in sponsorluğunda festival 1-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Müzik Festivali'nin programı resmi internet sitesinde belli oldu.

FESTİVAL PROGRAMI

1 Haziran

Tekfen Filarmoni Orkestrası & Jan Lisiecki

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

2 Haziran

Münih Oda Orkestrası & Nicolas Altstaedt

İş Kuleleri Salonu

3 Haziran

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası & Barbara Hannigan

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

5 Haziran

Borusan Quartet & Lucienne Renaudin Vary

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

9 Haziran

Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası & Matthias Goerne

Cemal Reşit Rey Konser Salonu

13 Haziran

Anne-Sophie Mutter & Mutter’s Virtuosi

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

16 Haziran

Salzburg Mozarteum Orkestrası & Arabella Steinbacher

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu